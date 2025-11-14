Panamá, 15 de noviembre del 2025

    Desfile navideño de San Miguelito 2025 estrenará nueva ruta sobre la vía Transístmica

    Yaritza Mojica
    El año pasado se desarrolló el desfile denominado “Navidad+Bonita”, en San Miguelito. LP Elysée Fernández

    La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció que este año el tradicional desfile navideño del distrito estrenará una nueva ruta sobre la vía Transístmica, dejando atrás el recorrido habitual por las calles internas de Paraíso, que en ediciones anteriores resultaban limitadas para la gran afluencia de público.

    El evento, denominado por la alcaldesa como “La Navidad con más flow”, se desarrollará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 4:00 p.m., con diversas actividades.

    El desfile, en su nueva ruta, iniciará en el sector de Moya, recorrerá la vía Transístmica y culminará frente a Los Andes #2, un tramo más amplio que permitirá mayor movilidad de participantes y espectadores. Además, contará con la cercanía de dos estaciones del Metro: Pan de Azúcar y Los Andes.

    “Salimos de una calle chiquitita y nos tomamos la Vía Transístmica. La nueva ruta comienza en Moya y termina en Los Andes”, dijo Hernández.

    La alcaldesa destacó que, para esta actividad navideña, el Municipio de San Miguelito contará con el apoyo de la empresa privada y de instituciones públicas.

    “Tendremos carros alegóricos de empresas privadas e instituciones, bandas escolares e independientes, áreas para emprendedores, espacios para niños, comida, música, diversión y mucho color en nuestra Navidad”, detalló.

    Periodista sección sociedad


