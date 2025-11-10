Desfiles del 10 de noviembre en Panamá: rutas, horarios y actividades patria

Este lunes, el país celebra con orgullo los 204 años del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, un acontecimiento histórico que marcó el inicio del camino hacia la independencia de Panamá de España en 1821.
Como cada año, los desfiles típicos, actos protocolares y presentaciones folclóricas se toman las principales calles del país, reuniendo a autoridades, estudiantes, bandas de música y grupos culturales.
Rutas y horarios de los desfiles del 10 de noviembre
La Villa de Los Santos
Desfile cívico del en la Villa de Los Santos desde las 10:00 a.m.
Juan Díaz, provincia de Panamá
Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz, desde las 10:00 a.m.
Desfile de carretas en La Chorrera
Ruta: Parque 10 de Noviembre
Desfile folclórico en San Miguelito
Ruta: Desde El Machetazo de la Plaza Signature hasta el 99 de Brisas del Golf.