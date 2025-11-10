Desfiles del 10 de noviembre en Panamá: rutas, horarios y actividades patria

Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos

Este lunes, el país celebra con orgullo los 204 años del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, un acontecimiento histórico que marcó el inicio del camino hacia la independencia de Panamá de España en 1821.

Como cada año, los desfiles típicos, actos protocolares y presentaciones folclóricas se toman las principales calles del país, reuniendo a autoridades, estudiantes, bandas de música y grupos culturales.

Rutas y horarios de los desfiles del 10 de noviembre

La Villa de Los Santos

Desfile cívico del en la Villa de Los Santos desde las 10:00 a.m.





Juan Díaz, provincia de Panamá

Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz, desde las 10:00 a.m.

Desfile de carretas en La Chorrera

Ruta: Parque 10 de Noviembre

Desfile folclórico en San Miguelito