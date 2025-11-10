Panamá, 10 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos

    Desfiles del 10 de noviembre en Panamá: rutas, horarios y actividades patria

    Aleida Samaniego C.
    Desfiles del 10 de noviembre en Panamá: rutas, horarios y actividades patria
    Gran Desfile Cívico del Primer Grito de Independencia en la Heroica Ciudad de La Villa de Los Santos. Elysée Férnández

    Este lunes, el país celebra con orgullo los 204 años del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, un acontecimiento histórico que marcó el inicio del camino hacia la independencia de Panamá de España en 1821.

    Como cada año, los desfiles típicos, actos protocolares y presentaciones folclóricas se toman las principales calles del país, reuniendo a autoridades, estudiantes, bandas de música y grupos culturales.

    Rutas y horarios de los desfiles del 10 de noviembre

    La Villa de Los Santos

    • Desfile cívico del en la Villa de Los Santos desde las 10:00 a.m.


    Juan Díaz, provincia de Panamá

    Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz, desde las 10:00 a.m.

    Desfile de carretas en La Chorrera

    • Ruta: Parque 10 de Noviembre

    Desfile folclórico en San Miguelito

    • Ruta: Desde El Machetazo de la Plaza Signature hasta el 99 de Brisas del Golf.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más
    • Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos. Leer más
    • $382 millones y una concesión por 21 años para ampliar y mantener las vías del Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Fiscalía desestima 4 querellas de Odila Castillo contra el periodista Rolando Rodríguez. Leer más