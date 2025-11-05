Panamá, 05 de noviembre del 2025

    CELEBRACIÓN

    Desfiles del 5 de noviembre en Colón se desarrollarán según lo programado

    Aleida Samaniego C.
    En Colón, el 5 de noviembre se celebra la consolidación de la independencia de Panamá de Colombia, conocida como el Día de la Separación de Colón. Alexander Arosemena

    La Dirección Regional de Educación de Colón confirmó que los actos protocolares y desfiles programados para este miércoles 5 de noviembre se desarrollarán con total normalidad, según lo establecido en el calendario de celebraciones patrias.

    La confirmación se dio mediante un comunicado oficial, luego de que el martes 4 de noviembre se decidiera suspender temporalmente los desfiles previstos para esa jornada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes ante las inestables condiciones climáticas que afectaron la provincia.

    El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la suspensión fue una medida preventiva, tomada atendiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

    Meduca reafirmó su compromiso con la seguridad y la celebración de los valores cívicos, asegurando que mantiene comunicación constante con las autoridades competentes para atender cualquier eventualidad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las cuentas oficiales del Ministerio para recibir información verificada sobre posibles cambios en las actividades.

    Las lluvias registradas el 3 de noviembre en distintos puntos de la provincia, especialmente en Portobelo, provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron más de 20 viviendas. Según el último balance del Sinaproc, 127 personas resultaron afectadas; entre ellas, dos con discapacidad y 65 menores de edad.

    El Ministerio de Cultura también informó que el fuerte de San Jerónimo, parte del conjunto de Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá, declarado Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), sufrió afectaciones debido a las fuertes precipitaciones.

    A pesar de estos incidentes, las autoridades educativas confirmaron que las actividades patrias del 5 de noviembre —fecha en que Colón conmemora su adhesión a la independencia de Panamá de Colombia— seguirán adelante, con el llamado a la comunidad a celebrar con responsabilidad y precaución ante las condiciones del tiempo.

    Un total de 43 delegaciones han confirmado su participación en el desfile de este 5 de noviembre, en Colón.

    De acuerdo con los organizadores, el evento contará con la presencia de 22 centros escolares, 12 bandas independientes colonenses y dos agrupaciones invitadas: una proveniente de Estados Unidos y otra conformada por veteranos de la ciudad de Panamá.

    El desfile iniciará a las 9:00 a.m., recorriendo la ruta desde calle 13 y avenida Santa Isabel hasta el Puente Rojo de Plaza Milenio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


