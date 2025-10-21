Panamá, 21 de octubre del 2025

    MEDUCA

    Desfiles patrios 2025: estas son las rutas y medidas para el 3 y 4 de noviembre

    Yaritza Mojica
    Miembros del Meduca y Comité de Desfiles Patrios.

    El Ministerio de Educación (Meduca), la Comisión de Desfiles Patrios y los estamentos de seguridad informaron este martes 21 de octubre sobre las rutas oficiales y las medidas para los desfiles de fiestas patrias que se realizarán los próximos 3 y 4 de noviembre.

    Edwin Gordon, director general de Educación, explicó que este año se dispondrán de dos rutas: una en la Presidencia de la República, en el Casco Antiguo, y la otra en Vía España, que retorna tras un tiempo de ausencia.

    En la Ruta 1, del Casco Antiguo, participarán 39 bandas escolares, 19 bandas independientes y tres delegaciones de los estamentos de seguridad. Mientras que en la Ruta 2, de Vía España, se espera la participación de 45 delegaciones.

    Ruta 1 del desfile.

    Los desfiles comenzarán el 3 de noviembre a las 9:00 a.m., y el 4 de noviembre a las 8:00 a.m.

    Respecto a los permisos de venta, Spenser Juárez, subdirectora de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, indicó que se emitieron 166 permisos para ambos recorridos de los desfiles. De estos, 55 puestos serán fijos en la Ruta 1, 83 puestos fijos en la Ruta 2 y 30 permisos ambulantes entre ambas rutas.

    Ruta 2 del desfile.

    Juárez agregó que el próximo 28 de octubre se entregarán los permisos mediante códigos QR que deberán estar visibles en cada puesto. La funcionaria advirtió que “quien no cuente con el permiso no podrá vender, ya que no dispondrá de las autorizaciones sanitarias ni del Cuerpo de Bomberos de Panamá”.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


