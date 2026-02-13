Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tal como se tenía previsto, el nuevo puente vehicular en el sector de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz, Panamá Norte, fue inaugurado a las 9:00 a.m. de este viernes 13 de febrero.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), acompañados por representantes del Consorcio Cabima —conformado por Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, S.A.— realizaron el acto de apertura de la vía y permitieron el paso de decenas de conductores que esperaban desde hace varios años la culminación de la obra.

Se trata del proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar”, una iniciativa destinada a mejorar la movilidad en el sector norte de la ciudad y reducir los congestionamientos en la vía Transístmica.

A medida que los vehículos avanzaban, los conductores levantaban la mano en señal de aprobación. No es para menos: ahora cuentan con salida directa a la vía Boyd Roosevelt (Transístmica), sin el congestionamiento vehicular habitual.

Nuevo puente en La Cabima, el cual forma parte del proyecto del Intercambiador. Fue inaugurado este 13 de febrero de 2026. Cortesía/MOP

Dionisio Rodríguez, ingeniero residente del MOP, explicó que la estructura cuenta con dos carriles de circunvalación que parten de la plaza comercial La Cabima y se incorporan a la Transístmica en dirección a la ciudad de Panamá, frente al Supermercado 99.

“Las personas que se dirigen hacia la provincia de Colón deben utilizar un carril al costado del nuevo puente vehicular e incorporarse directamente a la Transístmica”, detalló.

Este nuevo intercambiador se suma al retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, ya en funcionamiento, que facilita la conexión con la vía Boyd–Roosevelt, agregó.

Nuevo puente en La Cabima, el cual forma parte del proyecto del Intercambiador. Fue inaugurado este 13 de febrero de 2026. LP/José González Pinilla

La obra, con un costo de $26.5 millones, se encuentra en su fase final, con un avance físico del 99.4%. Según las autoridades, aún restan algunos detalles, como la terminación de la calzada a un costado del intercambiador y la reubicación de algunos postes del servicio eléctrico.

El funcionario estimó que el proyecto beneficiará directamente a más de 60 mil residentes de Panamá Norte, especialmente de las áreas de Ciudad Bolívar, La Cabima, María Henríquez, El Chungal, Caimitillo, Calzada Larga y Nuevo México–Puerto Corotú.

El proyecto fue adjudicado al consorcio en 2022, tras una licitación pública.