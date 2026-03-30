Después del caos de salvoconductos, llegan las primeras placas vehiculares 2026-2030

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras varios meses de atraso, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó este lunes la entrega del primer lote de placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030, elaboradas por el Centro Vocacional Chapala.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, informó que este primer lote consta de 19,940 unidades destinadas exclusivamente al Municipio de Panamá.

Detalló que el lote inicial está compuesto por placas para automóviles de primer ingreso (ventas en agencias), con el objetivo de cubrir la demanda proyectada para el primer trimestre de 2026.

“Luego de un gran trabajo por parte de Chapala, se realiza esta entrega. Estamos supervisando de cerca este proceso para garantizar que los contribuyentes y las agencias de autos cuenten con sus placas”, señaló.

De acuerdo con la ATTT, la entrega realizada al Municipio de Panamá marca el inicio del cronograma de abastecimiento nacional.

La distribución a los demás municipios del país se realizará de manera progresiva durante las próximas semanas, con el fin de normalizar el servicio.

La emisión de las nuevas placas vehiculares corresponde al período 2026–2030 y, tal como lo establece la Ley 214 del 4 de mayo de 2021, el nuevo lote de placas de circulación deberá contar con un nuevo diseño.

Llegan las primeras placas vehiculares para el quinquenio 2026-2023. Cortesía/ATTT

Esta ley establece que las placas vehiculares metálicas tendrán una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025.

El déficit de placas, que se inició a principios de este año, provocó que muchos vehículos circularan únicamente con permisos temporales.

Solo en el Municipio de Panamá, entre los meses de enero y febrero, se emitieron alrededor de 65 mil salvoconductos por mes, para un aproximado de 130 mil permisos temporales, lo que refleja el impacto del retraso.

En su momento, el director de la ATTT reconoció que el retraso respondió a procesos legales.

Además, la Contraloría General de la República debía refrendar el contrato, de aproximadamente $600 mil, con la empresa que suministrará los materiales a la Escuela Vocacional de Chapala para que iniciará la producción de las placas, proceso que incluye el troquelado y la numeración.