Destinarán 19 millones de dólares para rehabilitación de cuatro potabilizadoras

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, informó este martes 19 de agosto que se pondrá en marcha un plan para el mantenimiento de cuatro plantas potabilizadoras en diferentes puntos del país, con una inversión de unos 19 millones de dólares.

Villarreal adelantó que el programa fue avalado por el Consejo de Gabinete y que las primeras cuatro plantas que serán rehabilitadas son la de Parita (Herrera), con una inversión de 4.5 millones de dólares; la de Chepo (Panamá), por 7.1 millones de dólares; Farallón (Coclé), con 3.6 millones de dólares; y la de Yaviza (Darién), con 4.4 millones de dólares.

La Presidencia informó que las cuatro contrataciones aprobadas se realizan bajo procedimiento excepcional, entre el Idaan y las empresas que rehabilitarán las plantas potabilizadoras

Se detalla que el primer contrato se establecerá con la empresa Constructora Rodsa, S.A., para el proyecto de la rehabilitación de la potabilizadora de Parita, por un monto de 4.5 millones de dólares.

La rehabilitación de la potabilizadora de Yaviza estará a cargo de la empresa Constructec Ingeniería S,A., por un monto de 4.4 millones de dólares. En tanto, la potabilizadora de Farallón será rehabilitada por la empresa Cox Energy, S.A., por 3.6 millones de dólares.

Finalmente, Cox Energy, S.A. será la encargada de la rehabilitación de la planta de Chepo. por 7.1 millones de dólares.

Además, forman parte del programa otras cinco potabilizadoras: la de Penonomé, Natá y Aguadulce, en Coclé; San Carlos, en Panamá Oeste; y La Villa, en Los Santos.

Por su parte, el secretario de Metas, Jose Ramón Icaza, informó que el programa completo abarca 20 potabilizadoras, con una inversión de 104 millones de dólares.