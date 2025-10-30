Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un funcionario del Ministerio de Educación (Meduca) fue separado de su cargo luego de ser captado en video en medio de una fuerte discusión con residentes del corregimiento de La Colorada, en la provincia de Veraguas.

En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se observa al hombre enfrentando a una familia frente a su vivienda y, en varios momentos, amenazando con lanzar un objeto que tomó del suelo.

El Meduca confirmó la destitución mediante un comunicado en el que señaló que el funcionario se encontraba en horario laboral y conducía un vehículo del Estado durante el incidente.

“El Ministerio de Educación rechaza todo comportamiento que vaya en contra de sus principios, valores institucionales y del respeto que debe prevalecer en la sociedad”, indicó la entidad.