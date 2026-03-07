Detectan a cinco menores realizando reciclaje en el vertedero de cerro Patacón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una inspección interinstitucional realizada en el vertedero de cerro Patacón permitió detectar la presencia de cinco menores de edad que realizaban actividades de reciclaje, lo que activó acciones de prevención del trabajo infantil por parte de varias entidades del Estado.

La inspección fue realizada por la Defensoría del Pueblo de Panamá, a través de su Dirección de Unidades Especializadas, tras recibir información sobre la posible presencia de menores trabajando dentro del vertedero.

Durante la verificación se identificaron cinco personas menores de edad, con edades entre 12 y 17 años. Dos de ellos se encontraban acompañados por adultos, mientras que tres realizaban actividades de reciclaje sin acompañamiento dentro del área del vertedero.

Tras la verificación, equipos técnicos realizaron entrevistas sociales y familiares con el objetivo de orientar a los padres o acudientes sobre las regulaciones vigentes relacionadas con el trabajo infantil.

Inspección de la Defensoría del Pueblo en cerro Patacón, detectan a menores de edad trabajando. Cortesía

En la jornada preventiva participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Alcaldía de Panamá, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia.

Las autoridades también informaron que los responsables de los menores serán citados para recibir orientación sobre la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como sobre las medidas de prevención del trabajo infantil.

La intervención forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad y evitar su exposición a entornos de alto riesgo, como los vertederos, donde las condiciones pueden afectar su salud y seguridad.

Trabajo infantil, un obstáculo por superar en Panamá. Foto archivo

Las entidades reiteraron la importancia de la corresponsabilidad de las familias en la protección de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que existen normativas que regulan y prohíben el trabajo infantil en actividades consideradas peligrosas.

En el Código de Trabajo de Panamá establece que está prohibido el trabajo de menores de 14 años. Los adolescentes entre 14 y 17 años solo pueden trabajar con autorización, bajo condiciones especiales. Precisamente una de las actividades peligrosas es el trabajo en vertederos, seguido del trabajo en minas.

Panamá es signatario de los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la edad mínima para trabajar y prohíben las peores formas de trabajo infantil, respectivamente.