Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MITRADEL

    Detectan a extranjeros trabajando sin permiso laboral en Bella Vista en operativo nocturno

    José González Pinilla
    Detectan a extranjeros trabajando sin permiso laboral en Bella Vista en operativo nocturno
    El operativo nocturno lo realizó el Mitradel. Cortesía

    Un operativo realizado la noche del sábado 4 de octubre en locales comerciales del corregimiento de Bella Vista, en la ciudad de Panamá, reveló la presencia de seis extranjeros laborando sin permiso de trabajo.

    Entre los detectados, informó el Ministerio de Trabajo, se encontraban tres venezolanos (dos mujeres y un hombre), dos colombianos (un hombre y una mujer) y un ciudadano dominicano, todos en condición laboral irregular.

    Las autoridades levantaron los informes correspondientes y aplicaron sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa laboral.

    El operativo, detalló el ministerio, contó con la participación de diferentes instituciones estatales y forma parte “de los controles que se mantienen en el país para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de empleo y migración”.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más