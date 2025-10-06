Detectan a extranjeros trabajando sin permiso laboral en Bella Vista en operativo nocturno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un operativo realizado la noche del sábado 4 de octubre en locales comerciales del corregimiento de Bella Vista, en la ciudad de Panamá, reveló la presencia de seis extranjeros laborando sin permiso de trabajo.

Entre los detectados, informó el Ministerio de Trabajo, se encontraban tres venezolanos (dos mujeres y un hombre), dos colombianos (un hombre y una mujer) y un ciudadano dominicano, todos en condición laboral irregular.

Las autoridades levantaron los informes correspondientes y aplicaron sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa laboral.

El operativo, detalló el ministerio, contó con la participación de diferentes instituciones estatales y forma parte “de los controles que se mantienen en el país para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de empleo y migración”.