Detectan a niños desde los 9 años en pandillas en San Miguelito, mientras toque de queda deja 125 aprehendidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el operativo, autoridades reportan captura por tentativa de homicidio, mientras las sanciones van de $50 a $500 a los infractores del toque de queda.

Un total de 125 personas fueron aprehendidas, entre ellas un presunto homicida, durante los operativos del primer fin de semana con toque de queda en el distrito de San Miguelito, como parte de las acciones para contener la incidencia delictiva, especialmente los homicidios, informaron este lunes, autoridades policiales.

El balance detalla que 115 de los retenidos son adultos y 10 menores de edad, algunos entre los 13 y 18 años. Los operativos se concentraron en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, zonas donde se estima residen más de 70 mil personas y operan más de un centenar de presuntos pandilleros, señaló el subcomisionado Javier Batista en TVN Noticias.

Captura por tentativa de homicidio y decomiso de arma

Durante las acciones policiales se logró la aprehensión de un sujeto vinculado a una tentativa de homicidio contra un agente policial, en un hecho ocurrido en el sector conocido como “La H”, donde funcionaba un parking clandestino. En el lugar, las autoridades decomisaron un arma de fuego con dos municiones.

Primera jornada de toque de queda en San Miguelito. Foto: Policía Nacional

Según el reporte, la mayoría de los ciudadanos acató el decreto alcaldicio, por lo que las calles permanecieron en gran medida despejadas durante el horario restringido. No obstante, quienes fueron sorprendidos en la vía pública sin justificación fueron conducidos ante las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que continuará con patrullajes intensivos y advirtió que el incumplimiento del toque de queda conlleva aprehensiones inmediatas y sanciones por parte de jueces de paz.

Los infractores deberán enfrentar multas entre los $50 y $500, dependiendo aspectos como la reincidencia o si hay agravantes como portar armas o cometer otro delito.

Primer día de toque de queda en San Miguelito deja 40 personas retenidas en operativos de seguridad. Foto: Policía Nacional.

Presencia de pandillas y menores preocupa a autoridades

El panorama de seguridad en el distrito continúa siendo complejo. Batista indicó que al menos tres pandillas han sido identificadas y judicializadas en el área, y advirtió sobre la detección de grupos delictivos que incluso integran menores desde los 9 años de edad.

Los operativos han permitido ubicar a individuos portando armas y sustancias ilícitas durante patrullajes en veredas y sectores considerados de riesgo.

Medida bajo evaluación

El toque de queda, establecido mediante el Decreto Alcaldicio 06, se aplica en horario nocturno de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. los fines de semana, con el objetivo de recuperar la convivencia ciudadana y reducir los índices de violencia.

Las autoridades informaron que la medida se mantendrá, al menos, hasta el 11 de mayo, mientras se evalúa su efectividad para determinar si será extendida.

“La decisión responde a una incidencia delictiva marcada, especialmente en homicidios, por lo que correspondía accionar para minimizar estas situaciones”, explicó Batista.