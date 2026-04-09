Detectan fraude en pensiones alimenticias: CSS interpone denuncia penal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a la Caja de Seguro Social (CSS), luego de que una investigación interna revelara la participación de varios funcionarios en un esquema irregular que utilizaba el sistema de planillas para beneficio personal.

De acuerdo con el informe, los servidores públicos implicados habrían simulado pensiones alimenticias con el fin de generar descuentos directos en sus salarios. Sin embargo, estos fondos no estaban destinados a obligaciones legales reales, sino que eran redirigidos para pagar deudas en una mueblería, utilizando la estructura de la institución como fachada.

El mecanismo, según la CSS, consistía en disfrazar compromisos financieros personales como si se tratara de responsabilidades judiciales, lo que permitía canalizar pagos de manera automática a través de la planilla estatal, evadiendo los controles establecidos.

La entidad calificó esta práctica como una falta grave, además de una violación directa a la ley y a los principios de transparencia que deben regir el manejo de los recursos públicos.

Ante la gravedad del caso, la CSS confirmó que ya se han aplicado medidas disciplinarias contra los involucrados, al tiempo que se interpusieron denuncias penales ante las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

El escándalo vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de control interno de la institución, una de las más importantes del país, encargada de la seguridad social de miles de panameños.

En su pronunciamiento, la CSS reiteró su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y advirtió que no tolerará actos de corrupción dentro de la entidad. Asimismo, aseguró que se reforzarán los controles internos para evitar que este tipo de irregularidades se repitan.

La institución hizo un llamado a todos sus funcionarios a actuar con integridad, subrayando que cualquier conducta al margen de la ley será sancionada con firmeza.