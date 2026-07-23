Detención de escaleras mecánicas en horas pico responde a medidas de seguridad, señala el Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá explicó que la detención temporal de algunas escaleras mecánicas en las líneas 1 y 2 durante las horas de mayor demanda forma parte de un protocolo para regular el flujo de pasajeros y garantizar la seguridad en las estaciones.

El Metro de Panamá aclaró que la detención temporal de algunas escaleras mecánicas durante las horas de mayor afluencia de pasajeros en las líneas 1 y 2 forma parte de un protocolo operativo para regular el flujo de usuarios y garantizar la seguridad dentro de las estaciones.

Mediante un comunicado, la empresa informó que la seguridad de los usuarios es su principal prioridad y explicó que, durante las horas de mayor demanda, el Centro de Control de Operaciones (CCO) aplica medidas operativas temporales para regular el flujo peatonal en las estaciones con alta concentración de pasajeros.

La entidad señaló que, como parte de estas acciones preventivas, en determinados momentos se realiza la detención estratégica de algunas escaleras mecánicas con el fin de controlar el ingreso de pasajeros hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque.

Por ejemplo, en la estación de Los Andes, usuarios han señalado la falta de funcionamiento de las escaleras mecánicas para descender, lo que ha provocado una mayor demanda de los elevadores. Esta situación se registra principalmente en horas de la tarde, cuando cientos de pasajeros se dirigen a sus hogares.

Ante estas quejas, el Metro de Panamá aclaró que estas detenciones no necesariamente responden a fallas en los equipos, sino que forman parte de los procedimientos implementados para mantener una circulación segura y ordenada dentro de las instalaciones.

El Metro también indicó que, según los indicadores de mantenimiento correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las escaleras mecánicas y los elevadores del sistema mantienen altos niveles de disponibilidad.

No obstante, reconoció que, como cualquier equipo electromecánico sometido a un uso continuo, estos pueden presentar incidencias técnicas. En esos casos, aseguró que activa de inmediato los protocolos de atención para restablecer el funcionamiento de los equipos en el menor tiempo posible y minimizar las afectaciones a los usuarios.

Escaleras detenidas en algunas estaciones del Metro de Panamá. Yaritza Mojica

Recientemente, el diputado independiente Betserai Richards denunció en sus redes sociales que, durante las horas pico, cuando miles de ciudadanos realizan trasbordos desde Panamá Norte y Panamá este hacia la ciudad capital, varias escaleras mecánicas permanecen fuera de operación, lo que afecta a cientos de pasajeros.

Asimismo, anunció que solicitará al Metro de Panamá extender el horario de operación del sistema, proponiendo que las estaciones abran una hora antes de su horario habitual. Actualmente, el servicio opera de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.; sin embargo, el diputado considera que la jornada debe iniciar más temprano, ya que muchos panameños comienzan sus desplazamientos antes de esa hora y deben esperar la apertura de las estaciones para ingresar a los andenes.

La empresa estatal informó que continúa evaluando e implementando alternativas técnicas y operativas para mejorar progresivamente la circulación de pasajeros y fortalecer la capacidad de atención en las estaciones con mayor afluencia.

Actualmente, el sistema moviliza alrededor de 420 mil pasajeros diarios. Antes del incremento en el precio del combustible, la cifra rondaba los 380 mil pasajeros por día, lo que representa un aumento cercano al 8%.