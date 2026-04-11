Panamá, 11 de abril del 2026

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    EVENTO

    Día de las Buenas Acciones se celebrará este domingo 12 de abril con actividades en todo el país

    José González Pinilla
    Día de las Buenas Acciones se celebrará este domingo 12 de abril con actividades en todo el país
    Día de las Buenas Acciones. Cortesía

    Este domingo 12 de abril se celebrará en el país una nueva edición del Día de las Buenas Acciones, una jornada de voluntariado que reúne a organizaciones sociales, empresas y ciudadanos en actividades comunitarias.

    La iniciativa, de carácter global, alcanza su undécima edición a nivel nacional y es organizada por las fundaciones Judío-Panameña (JUPÁ), B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá. En los días previos, distintos grupos han desarrollado acciones solidarias como parte de la agenda vinculada al evento.

    El acto de apertura está previsto en la Ciudad del Saber, en Clayton, a partir de las 10:00 a.m., donde se realizará un reconocimiento a trabajadoras de barrido y limpieza manual de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), conocidas como “Hormiguitas”, por su labor en el mantenimiento de los espacios públicos.

    Día de las Buenas Acciones se celebrará este domingo 12 de abril con actividades en todo el país
    Día de las Buenas Acciones. Cortesía

    De acuerdo con los organizadores, la jornada busca promover la participación ciudadana y visibilizar el impacto del voluntariado en distintas comunidades. El director ejecutivo de JUPÁ, Roberto Mera, destacó que se trata de un movimiento internacional que se desarrolla de forma simultánea en varios países.

    Para la edición de 2026, la campaña se articula bajo el lema “Haciendo el bien, inspiras”, con el que se intenta incentivar la implicación de más personas en iniciativas sociales.

    Este año, además, el país fue designado por el comité regional como portador de la Bandera del Día de las Buenas Acciones para América Latina, un reconocimiento a su participación en este movimiento. Como parte de esta distinción, el símbolo ha recorrido distintas provincias en el marco de actividades comunitarias.

    Según los organizadores, más de 295 organizaciones sin fines de lucro forman parte de la plataforma digital habilitada para quienes deseen sumarse como voluntarios a las distintas actividades programadas.

    José González Pinilla

    Editor

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