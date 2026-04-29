Día del Trabajador: lo que debes saber sobre el descanso de este viernes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que debes saber sobre el fin de semana extendido.

Al conmemorarse este viernes 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador, en la práctica se da paso a un fin de semana largo. Sin embargo, no se trata de un “puente” trasladable, ya que es una fecha fija en el calendario laboral, aclara el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La institución reitera que se trata de un día feriado nacional. De acuerdo con la normativa vigente y lineamientos del Mitradel, es un día de descanso obligatorio y remunerado tanto para el sector público como privado.

En la fecha tampoco habrá clases en todo el país y así lo tiene contemplado el calendario oficial del Ministerio de Educación (Meduca). La jornada se reanudará el próximo lunes, 4 de mayo.

Al ser un día de descanso obligatorio por ley, el Mitradel recuerda que tanto el sector público como el privado deben pausar sus funciones, salvo las excepciones establecidas en el Código de Trabajo.

Normalmente, la fecha se celebra con diversas actividades, entre ellas, marchas y concentraciones convocadas por organizaciones sindicales.

Para aquellos sectores que, por la naturaleza de su servicio, deban operar durante esta fecha, la legislación panameña es clara en cuanto a la compensación económica y el bienestar del colaborador:

Remuneración por jornada feriada

Recargo del 150%: El trabajador debe recibir un pago adicional del 150% sobre su jornada ordinaria.

Cálculo total: En la práctica, quien labore el 1 de mayo recibirá 2.5 veces su salario diario normal.

Base legal: Este derecho está blindado por el artículo 49 del Código de Trabajo de la República de Panamá.

La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, realiza inspecciones en distintos puntos de la ciudad capital.

El derecho al descanso compensatorio

Además de la ganancia monetaria mayor para los que laboren este viernes, la ley exige que el empleador otorgue un día de descanso compensatorio.

Las autoridades enfatizan que el pago del recargo y la asignación del día compensatorio no son opciones del empleador, sino obligaciones legales estrictas.

Explican que este descanso busca mitigar el desgaste físico y garantizar que el trabajador disfrute de su tiempo libre, independientemente de la remuneración extraordinaria percibida.

El Mitradel recuerda que mantiene habilitadas su línea de atención ciudadana 311 y redes sociales oficiales, para reportar cualquier irregularidad.

Con la llegada de este “puente” natural, se espera un alto movimiento de turismo interno hacia el interior del país y áreas costeras, lo que dinamizará la economía local durante el primer fin de semana de mayo.