Panamá, 22 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Día Mundial Sin Auto: Panamá promueve el uso de bicicletas, transporte público y caminatas

    Getzalette Reyes
    Una vez al año, el 22 de septiembre, el mundo dedica un día a considerar el impacto de los vehículos en las ciudades. Cortesía/ATTT

    El Día Mundial Sin Automóvil, celebrado cada 22 de septiembre desde 1994 y respaldado oficialmente por la ONU en 1999, busca concienciar sobre la necesidad de reducir el impacto ambiental del transporte y fomentar la movilidad sostenible.

    En Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto con las embajadas de España y el Reino de los Países Bajos, realizaron este lunes una caminata en el Casco Antiguo para resaltar los beneficios de alternativas más ecológicas y saludables, como caminar, usar bicicleta, compartir el viaje o utilizar el transporte público.

    El director general de la ATTT, Simón Henríquez, encabezó la actividad acompañado por el embajador de España, Guzmán Palacios Fernández, el embajador de Países Bajos, Sander Cohen, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

    “El Día Mundial Sin Auto nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos de movilidad. Cada pequeño cambio, como caminar o usar una bicicleta, contribuye a crear una ciudad más fluida y amigable para todos. Es un paso en la dirección correcta hacia una mejor gestión del tránsito en nuestro país”, afirmó Henríquez.

    El origen de esta iniciativa se remonta a la crisis del petróleo de 1973, cuando los Países Bajos instauraron los “Domingos Sin Autos” para reducir el consumo energético. Posteriormente, en Toledo, España (1994), se organizó una de las primeras jornadas sin coches, antecedente del Día Europeo Sin Coches proclamado en 1999.

    En América Latina, ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia se sumaron a partir del año 2000, impulsando la celebración con normativas que limitan la circulación vehicular y promueven alternativas de transporte sostenible.

