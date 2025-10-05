Diabetes en Panamá: la lucha silenciosa contra la pérdida de visión

Exclusivo Suscriptores

Julio Flores sabe de primera mano lo que significa vivir con las consecuencias silenciosas de la diabetes. Hace 30 años fue diagnosticado, tras despertar con visión borrosa y registrar un nivel de glucosa de 450, un signo que no comprendió en su momento.

“Durante años no tenía conciencia de las complicaciones que podían surgir”, recuerda Flores, quien relató cómo la enfermedad avanzó hasta afectar gravemente su visión. Hace cinco años le diagnosticaron retinopatía diabética, y un derrame hace tres años aceleró el deterioro: la luz del día se volvió un tormento, y la visión a distancia y de cerca se hizo cada vez más difícil.

Su testimonio refleja la realidad de más de 236,057 panameños diagnosticados con diabetes, una enfermedad que puede avanzar silenciosamente, y cuyas complicaciones visuales llegan sin aviso, transformando la vida cotidiana en un desafío constante.

Tras su enfermedad, Flores emprendió la lucha desde la Asociación Panameña de Diabéticos (Apadi), utilizando su experiencia para concienciar sobre la importancia de la detección temprana y el control estricto de la glucosa, y para ayudar a quienes enfrentan la enfermedad antes de que sea demasiado tarde.

En Panamá, la diabetes mal controlada se ha convertido en una de las principales causas de pérdida visual irreversible, pese a que muchos de sus efectos pueden prevenirse con diagnóstico y tratamiento oportuno. Especialistas advierten que cada vez más personas jóvenes desarrollan complicaciones que afectan la retina y pueden conducir a la ceguera.

Según la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA) de 2019, la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas mayores de 15 años es de alrededor del 14.4% a nivel nacional, en años atrás la prevalencia de diabetes era de un 8%.

No obstante, la cifra de diabéticos puede ser mayor, ya que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que hay 450 mil personas que desconocen que padecen esta enfermedad en el país.

Diabetes sin control: camino hacia la ceguera

Se estima que uno de cada tres pacientes diabéticos presenta complicaciones oculares.

El médico epidemiólogo, investigador y gerente médico de Roche, Arturo Rebollón, advirtió que la diabetes no controlada puede derivar en complicaciones graves como el edema macular diabético, una condición que provoca pérdida de visión y afecta a alrededor del 7% de la población diabética, cerca de 12,983 personas.

Rebollón explicó que se trata de un “problema invisible” del que poco se habla, pese a que existen tratamientos modernos y especialistas capacitados para su detección temprana. “Estamos en un momento clave para hacer la diferencia, porque es una ceguera prevenible”, subrayó.

El especialista detalló que entre los principales factores de riesgo se encuentran tener más de 15 años con diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado y falta de controles médicos. Además, advirtió que los casos en jóvenes han aumentado debido al sedentarismo, la obesidad y el consumo excesivo de azúcar, lo que ha provocado que la diabetes tipo 2, antes propia de adultos, ahora se diagnostique desde los 20 años.

Qué es el edema macular diabético

La oftalmóloga especialista en retina, Ana Victoria Paz, explicó que el edema macular diabético es una complicación silenciosa de la diabetes tipo 2 que se ha convertido en una de las principales causas de pérdida irreversible de la visión en Panamá.

Según la especialista, cerca del 20% de las personas con diabetes en el país están en riesgo de desarrollar esta patología, mientras que un 7% ya presenta diagnóstico confirmado. El problema radica en que la enfermedad avanza sin síntomas evidentes, y cuando se detecta, muchas veces el daño a la retina ya es irreversible.

“El camino silencioso a la ceguera tiene que ver con esta patología que afecta la mácula de la retina de los pacientes diabéticos tipo 2. Mientras más temprano se detecte, más posibilidades hay de controlar el daño y revertirlo”, explicó la especialista.

Paz destacó que el deficiente control de la glucosa es uno de los principales factores que aceleran el deterioro visual. Mantener niveles altos de azúcar de forma prolongada produce daños severos en la mácula, mientras que un control estricto puede evitar que el edema avance o incluso revertirlo en fases leves.

“El diagnóstico de diabetes ya es la mayor alerta. Desde ese momento, el paciente debe acudir al oftalmólogo para evaluar la mácula y la retina. La detección temprana puede evitar la ceguera”, enfatizó la doctora Paz, quien atiende en el sector público y privado.

Faltan insumos y equipos

Enoch Saenz, presidente de la Asociación Retina Panamericana, advirtió que la falta de equipos diagnósticos y especialistas en retina en el sistema público de salud está limitando la atención de miles de pacientes que desarrollan complicaciones visuales a causa de la diabetes.

Sáenz explicó que la misión de la Asociación nació de la experiencia de los propios pacientes, quienes encontraron múltiples barreras para obtener un diagnóstico oportuno. “Nos dimos cuenta de que los especialistas quieren ayudarnos, pero no cuentan con los equipos necesarios. Además, cada vez hay más pacientes sin conciencia de que la diabetes puede provocar retinopatía diabética”, señaló.

De acuerdo con estimaciones, en Panamá existen unos 200,000 pacientes con diabetes, y alrededor del 12% de ellos podría desarrollar retinopatía diabética, lo que representa un volumen importante para el sistema público. Sin embargo, Sáenz advirtió que, en la Caja de Seguro Social (CSS), solo atienden con láser este tipo de casos, lo que es insuficiente frente a la demanda y la necesidad de más equipos.

“La situación es compleja: hay hospitales con especialistas pero sin equipos, y otros con equipos que no se utilizan porque no hay especialistas. Eso impide el diagnóstico y retrasa el tratamiento. Se requiere que las autoridades prioricen la salud visual y garanticen tanto la detección como los tratamientos innovadores”, subrayó.

El dirigente destacó que en hospitales como Santo Tomás y San Miguel Arcángel han recibido buena receptividad de las autoridades, pero reiteró que aún falta un mayor compromiso de la CSS para escuchar y atender las necesidades de esta población.

“Estamos buscando ser escuchados para evitar que más panameños pierdan la vista por falta de diagnóstico y tratamiento”, concluyó Saenz.

A través de la Asociación Retina Panamericana, “hemos logrado referir a más de 45 pacientes al sistema público de salud, incluyendo pacientes con distrofias hereditarias de retina, retinopatía del prematuro y edema macular diabético. Los hemos conectado con médicos institucionales para que puedan diagnosticarse y tratarse”.

Actualmente, en el Hospital San Miguel Arcángel se desarrolla un plan piloto donde un grupo de pacientes diagnosticados con edema macular diabético está recibiendo inyecciones intraoculares con resultados positivos.