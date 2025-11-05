Dianas de noviembre: cómo nació esta tradición con raíces francesas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco del Congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) 2025, el investigador Samuel Robles, del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (Cihac-AIP), presentó los resultados de una investigación que busca esclarecer el origen de una de las tradiciones más emblemáticas de Panamá: las dianas que cada noviembre anuncian la llegada del mes.

Durante su ponencia, Robles explicó que la tradición de la diana tiene raíces en la música militar francesa, utilizada originalmente para despertar a las tropas. Esta práctica se introdujo en Colombia durante el siglo XIX, en el contexto de la influencia global del ejército francés, y posteriormente llegó a Panamá en la época en que el país formaba parte de Colombia.

“Panamá, al convertirse en una nación desmilitarizada a finales del siglo XIX y principios del XX, mantuvo la música como un vestigio de aquella era militar, transformándola en un símbolo de paz”, señaló Robles. “Hoy, la diana es reconocida por los panameños como una manifestación cultural propia, presente en bandas oficiales, colegios y agrupaciones independientes”.

Contrario a la creencia popular que vincula muchas de estas prácticas con el legado español, la investigación de Robles demuestra que la diana tiene un origen francés documentado.

Según el investigador, la primera mención conocida de este toque militar “El Rompe” data de 1625, en el manual de Duprézac, y posteriormente fue adaptada por España antes de llegar a Colombia y, finalmente, a Panamá.

El estudio también evidencia que la música interpretada por los tamboreros durante el tradicional “rompe de las dianas” guarda numerosas afinidades con la diana francesa del siglo XIX. “Con esta investigación buscamos contribuir a la comprensión del origen de esta tradición y de la propia música que la acompaña”, aseguró Robles.

El trabajo de investigación será publicado en 2026 en la revista Memorias, de editorial Uninorte, una publicación científica revisada por pares. Para quienes deseen acceder al artículo, Robles recomendó estar atentos a la página oficial del Cihac (cihac.org.pa) y a sus redes sociales, donde se anunciará la disponibilidad del documento.

Con este estudio, los panameños podrán apreciar que una de sus tradiciones más reconocidas no solo celebra la llegada de noviembre, sino que también refleja un profundo legado histórico y cultural que conecta al país con la música militar francesa y la construcción de la identidad nacional.

De esta manera, cada diana que suena en Panamá no solo anuncia la llegada de noviembre, sino que también recuerda a los panameños su historia, su cultura y la influencia de tradiciones internacionales que, con el tiempo, se convirtieron en símbolos propios de la identidad nacional.

