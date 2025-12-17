Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El año 2026 traerá consigo una serie de feriados que incluyen días conmemorativos, fiestas de carnaval, celebraciones patrias y días festivos de fin de año.

Tal como es habitual, el año comienza con el primer feriado: el 1 de enero, en celebración del Año Nuevo. A continuación, te presentamos el listado de todos los días no laborables y libres para este nuevo año.

Días Libres en Panamá 2026

Enero

1 de enero : Año Nuevo

9 de enero: Día de los Mártires

Febrero

17 de febrero: Martes de Carnaval

Abril

3 de abril: Viernes Santo

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador

Agosto, Septiembre y Octubre

Aunque en estos meses Panamá celebra eventos importantes, como la conmemoración de la fundación de la ciudad de Panamá el 15 de agosto, estos no se consideran días de descanso obligatorio en todo el país.

Noviembre

3 de noviembre : Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre : Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

10 de noviembre : Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre : Día de las Madres

20 de diciembre (Lunes 21 libre) : Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

25 de diciembre: Navidad

Según el Código de Trabajo de Panamá, los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. Esto significa que si un trabajador labora en alguno de estos días, tendrá derecho a recibir un recargo del 150% sobre su salario diario. Además, el trabajador tendrá derecho a un día adicional de descanso en la semana como compensación.

El 2026 contará con un día puente, y como es habitual, si un feriado cae en domingo, el día de descanso se transfiere al lunes. Por ejemplo, el 20 de diciembre (domingo) será observado el lunes 21 de diciembre, lo que significa que aquellos que trabajen ese día recibirán un recargo del 50% en su salario.