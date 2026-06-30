Diez aspirantes avanzan en la selección del nuevo gerente educativo del ITSE

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ITSE que maneja un presupuesto de 21.8 millones de dólares, deberá escoger un nuevo gerente educativo, luego de la renuncia en enero pasado de Milena Gómez y así completar el periodo 2025-2029.

Diez aspirantes avanzan en el proceso de selección del nuevo gerente educativo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria pública para completar el período 2025-2029, informó la institución.

La convocatoria pública para seleccionar al nuevo gerente educativo fue publicada el pasado 18 de mayo, tras la renuncia, en enero de este año, de la entonces gerente educativa, Milena Gómez.

La institución explicó que el proceso se desarrolla de conformidad con la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 y las normas institucionales vigentes. Las postulaciones fueron recibidas por la Secretaría de Registros Académicos del ITSE entre el 22 y el 26 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.

Los aspirantes que cumplieron con los requisitos son Virgilio Manuel Sousa Valdés, Emelda Yolanda Oglivie Henry, Dafni Yeniveth Mora Guerra, Gilda Aracelly Espinosa Pérez, Angie Sucibel Arjona Lezcano de De Gracia, Rubén Darío Frías Ortega, Joel Alexis De León Quintero, Marianela Gálvez Mendoza de Castillero, Rebeca Estela Bieberach Reyes de Melgar y Sergio Enrique Pinto Castillo.

Como parte del proceso, el ITSE recordó que cualquier persona podrá presentar objeciones debidamente fundamentadas contra uno o varios aspirantes, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento para la Designación del Gerente Educativo.

Las objeciones deberán enviarse al correo electrónico habilitado por la institución dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del listado de candidatos, acompañadas de la identificación correspondiente y con firma manuscrita o electrónica calificada. Las objeciones anónimas no serán admitidas y serán evaluadas durante la fase de defensa del ensayo de motivación y competencias.

El Consejo Directivo, máxima autoridad del ITSE, reiteró que el proceso de selección se desarrolla bajo los principios de transparencia, mérito, igualdad de oportunidades, objetividad y excelencia, con el propósito de garantizar una evaluación técnica e imparcial de todos los aspirantes.

La persona que resulte seleccionada será responsable de dirigir la gestión estratégica, académica, técnica y administrativa del instituto, además de impulsar la ejecución del Plan Estratégico Institucional y fortalecer una agenda centrada en la innovación, la calidad educativa y la vinculación con el sector productivo.

El ITSE cuenta con una matrícula cercana a los 5,000 estudiantes al inicio del segundo cuatrimestre de 2026. La institución fue creada mediante la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 como una entidad pública de educación superior de ciclo corto, con autonomía académica, administrativa, económica y financiera. Además, dispone de un presupuesto de 21.8 millones de dólares para la vigencia fiscal de 2026.