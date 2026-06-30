Panamá, 30 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 30 de junio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Diez aspirantes avanzan en la selección del nuevo gerente educativo del ITSE

    El ITSE que maneja un presupuesto de 21.8 millones de dólares, deberá escoger un nuevo gerente educativo, luego de la renuncia en enero pasado de Milena Gómez y así completar el periodo 2025-2029.

    Yaritza Mojica
    Diez aspirantes avanzan en la selección del nuevo gerente educativo del ITSE
    El ITSE en proceso para seleccionar a su nuevo gerente educativo para el periodo 2025-2029, tras la renuncia de Milena Gómez. El proceso incluye cambios en el reglamento que permiten la reelección de la persona que ocupe el cargo. Cortesía

    Diez aspirantes avanzan en el proceso de selección del nuevo gerente educativo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria pública para completar el período 2025-2029, informó la institución.

    +info

    ITSE abre convocatoria para elegir nuevo gerente educativo hasta 2029Suzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE tras la renuncia de Milena GómezNuevo estatuto del ITSE fija causales para la remoción del gerente educativo, en medio de las vacaciones de Milena Gómez

    La convocatoria pública para seleccionar al nuevo gerente educativo fue publicada el pasado 18 de mayo, tras la renuncia, en enero de este año, de la entonces gerente educativa, Milena Gómez.

    La institución explicó que el proceso se desarrolla de conformidad con la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 y las normas institucionales vigentes. Las postulaciones fueron recibidas por la Secretaría de Registros Académicos del ITSE entre el 22 y el 26 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.

    Los aspirantes que cumplieron con los requisitos son Virgilio Manuel Sousa Valdés, Emelda Yolanda Oglivie Henry, Dafni Yeniveth Mora Guerra, Gilda Aracelly Espinosa Pérez, Angie Sucibel Arjona Lezcano de De Gracia, Rubén Darío Frías Ortega, Joel Alexis De León Quintero, Marianela Gálvez Mendoza de Castillero, Rebeca Estela Bieberach Reyes de Melgar y Sergio Enrique Pinto Castillo.

    Como parte del proceso, el ITSE recordó que cualquier persona podrá presentar objeciones debidamente fundamentadas contra uno o varios aspirantes, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento para la Designación del Gerente Educativo.

    Las objeciones deberán enviarse al correo electrónico habilitado por la institución dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del listado de candidatos, acompañadas de la identificación correspondiente y con firma manuscrita o electrónica calificada. Las objeciones anónimas no serán admitidas y serán evaluadas durante la fase de defensa del ensayo de motivación y competencias.

    El Consejo Directivo, máxima autoridad del ITSE, reiteró que el proceso de selección se desarrolla bajo los principios de transparencia, mérito, igualdad de oportunidades, objetividad y excelencia, con el propósito de garantizar una evaluación técnica e imparcial de todos los aspirantes.

    La persona que resulte seleccionada será responsable de dirigir la gestión estratégica, académica, técnica y administrativa del instituto, además de impulsar la ejecución del Plan Estratégico Institucional y fortalecer una agenda centrada en la innovación, la calidad educativa y la vinculación con el sector productivo.

    El ITSE cuenta con una matrícula cercana a los 5,000 estudiantes al inicio del segundo cuatrimestre de 2026. La institución fue creada mediante la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 como una entidad pública de educación superior de ciclo corto, con autonomía académica, administrativa, económica y financiera. Además, dispone de un presupuesto de 21.8 millones de dólares para la vigencia fiscal de 2026.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    Última Hora

    • 18:20 Diez aspirantes avanzan en la selección del nuevo gerente educativo del ITSE Leer más
    • 18:15 Cómo el remo vikingo se convirtió en la celebración viral de Noruega en el Mundial 2026 Leer más
    • 17:45 Panameña Karol Wilson competirá en Operación Triunfo Estados Unidos Leer más
    • 17:32 Trump exige al Congreso que ponga fin a ciudadanía por nacimiento tras fracasar en Supremo Leer más
    • 17:30 Tribunal ratifica investigación contra Ali Zaki Hage y califica el caso Alas como de lesa humanidad Leer más
    • 17:18 ¿Se ratifica el respaldo a Shirley Castañedas? Mulino se reúne con CD, la víspera de la elección en la Asamblea Leer más
    • 16:56 Meduca pide a universidades información de docentes por caso de diplomas falsos Leer más
    • 16:51 Rescatan a un niño de tres años en horas decisivas de búsqueda tras terremotos en en Venezuela Leer más
    • 16:46 El técnico de Noruega expresó que la escuela de Guardiola ha influido en el fútbol noruego  Leer más
    • 16:29 Selección de béisbol de Panamá arranca entrenamientos rumbo a Santo Domingo 2026 Leer más