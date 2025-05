Dino Mon advierte que no pagará a quienes se sumen al paro médico del 5 de mayo

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, advirtió que “quien no trabaje, no cobrará”, esto ante el llamado a paralización de labores hecho por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) para el próximo lunes 5 de mayo.

La Amoacss indicó que no está de acuerdo con la Ley 462, que reforma la CSS. Además, señala que los fallos administrativos, tales como la falta de insumos, médicos especialistas, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos, no se resuelven con la nueva ley.

Ante este escenario planteado por los médicos de la Amoacss, el director de la CSS señaló que no se justifica un paro de labores en el sector salud, toda vez que “nuestros asegurados no tienen que pagar el precio de esta situación. No podemos poner en riesgo la salud de estas personas; ellos no tienen nada que ver con este problema”, indicó.

El director general de la entidad recordó que, pese al llamado a paro, la mayoría del personal de la CSS estará en sus puestos de trabajo, brindando el servicio que los pacientes requieren, ya sea en consultas, entrega de medicamentos, laboratorios, cirugías, entre otros.

Insistió en que no entiende la posición de estos sectores, “ya que la Ley 462 es buena, garantiza el pago de las pensiones y establece un mecanismo para que, en el futuro, las personas tengan una mejor jubilación”.

“Definitivamente, el que no trabaja, no cobra, eso es así”, indicó durante una gira de trabajo por varias instalaciones de la CSS en la región de Azuero.

Mon manifestó que quienes llaman a esta paralización están dando información falsa. Esta ley fue ampliamente consultada y aprobada por miembros de las distintas bancadas legislativas de la Asamblea Nacional.

Por su parte, la Amoacss aclaró que, con el paro, no se verán afectados los servicios y atenciones a los pacientes con cáncer, ni a los pacientes hospitalizados, tampoco las cirugías de urgencia ni las atenciones por maternidad.

En tanto, la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) lanzó un urgente llamado a la comunidad de pacientes, instándolos a asistir con normalidad a sus citas médicas este lunes 5 de mayo. El comunicado destaca que muchas personas esperan durante meses o incluso años para poder obtener una cita médica, por lo que es crucial no perder ninguna de ellas.