Dino Mon inspecciona la Policlínica Presidente Remón y habla de la necesidad de una intervención inmediata

Las instalaciones de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17 y perteneciente a la Caja de Seguro Social (CSS), se encuentran en estado de abandono y requieren con urgencia una intervención en áreas clave como el laboratorio clínico, la farmacia, el dispensario, los baños para los asegurados y el archivo, según confirmó el director general de la entidad, Dino Mon.

Durante un recorrido por la policlínica −que lleva 69 años ofreciendo servicios−, Mon se comprometió a reparar las deterioradas infraestructuras, abandonadas durante años, y a dotar la instalación de los insumos y medicamentos que tanto demandan los asegurados.

El archivo, que sufrió un incendio en 2016, es una de las áreas más afectadas. “Este espacio antes albergaba oficinas de atención al asegurado, y hoy está completamente inoperativo, mientras los pacientes necesitan que estas áreas vuelvan a funcionar. Dentro de nuestros planes, hemos evaluado la posibilidad de convertir este espacio en un centro de rehabilitación para fisioterapia y tratamiento preventivo de enfermedades cardiovasculares. Estamos explorando varias opciones para aprovechar estos pisos que han quedado vacíos”, señaló Mon.

Mon también destacó la necesidad de mejorar aspectos básicos del servicio: “Aquí hay problemas evidentes que ya me han señalado y que vamos a solucionar. No seré indiferente. Pero lo que me pregunto es: ¿ni siquiera podemos garantizar algo tan básico como el papel higiénico o una limpieza adecuada? Necesitamos reunirnos con todo el personal para reflexionar sobre cómo mejorar el enfoque del trabajo y cumplir con nuestro objetivo, que es servir eficientemente al asegurado”.

El director resaltó que varios procesos, como el del laboratorio clínico, han quedado rezagados. “Acabamos de asumir la administración y nos encontramos con una situación crítica: no tenemos los reactivos necesarios para que las principales policlínicas funcionen de manera adecuada”, subrayó.

Durante el recorrido, varios pacientes se acercaron a Mon para exponerle las dificultades que enfrentan en esta instalación, que atiende a más de 110 mil personas al mes de diversas zonas de Panamá y Panamá Oeste debido a su fácil accesibilidad.

Uno de los problemas detectados fue la situación de los baños, donde se constató la falta de papel sanitario y puertas que no cierran correctamente, lo que afecta la comodidad de los usuarios.

Mon también inspeccionó el área de farmacia, comprometiéndose a resolver la escasez de medicamentos y a reducir los tiempos de espera para la entrega de los mismos.

Esta inspección es parte de los recorridos que el director general está realizando en diversas instalaciones de salud a nivel nacional.

El Director General de la CSS, Dino Mon, afirmó que se está trabajando para que la licitación de medicamentos sea un proceso transparente y cuente con la participación de un amplio número de proveedores.

Mon ha establecido su oficina permanente en la Policlínica Presidente Remón, con el fin de mantener un contacto más cercano con los usuarios de la CSS.

Durante el recorrido, el director explicó que la licitación de medicamentos está disponible en el portal de Panamá Compras, invitando a todos los proveedores interesados a participar. Aseguró que buscan garantizar un acto público transparente. La licitación contempla la compra de 220 renglones de medicamentos por un valor de $123 millones.