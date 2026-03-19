Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Diplomas digitales en la UP: esto debes saber

    Henry Cárdenas P.
    Diplomas digitales en la UP: esto debes saber
    Este viernes se realizará la primera firma electrónica de un diploma. Cortesía

    La Universidad de Panamá (UP) informó que empezará a emitir diplomas y certificados en formato electrónico, como parte de la transformación digital.

    La decisión fue establecida en la Resolución 7-26-SGP, aprobada por el Consejo Académico el 4 de marzo de 2026, en la cual se autoriza que los títulos, certificaciones y otros documentos académicos se expidan de manera digital o electrónica.

    La UP adelantó que este viernes, en horas de la mañana, en la Rectoría, se realizará la primera firma electrónica de un diploma.

    Se resalta que la iniciativa busca garantizar mayor seguridad documental, autenticidad, verificación en línea y protección contra falsificaciones. Además, permitirá agilizar los procesos de emisión, registro y entrega de títulos.

    Asimismo, se establece que los diplomas digitales tendrán plena validez legal, equiparándose a los documentos físicos tradicionales.

    Otro aspecto que destaca la UP es que la digitalización reducirá significativamente el uso de papel y otros insumos asociados a la impresión de diplomas físicos.

    Por otro lado, se destaca que este plan digital estará respaldado por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Sirede), el cual integrará en una sola plataforma los procesos académicos y administrativos que actualmente se realizan de forma manual.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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