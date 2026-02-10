Diputados frenan ajustes presupuestarios de MiBus por $4.9 millones para cubrir compromisos de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional rechazó, este 10 de febrero, tres solicitudes de traslados de partidas presentadas por la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus), destinadas a reacomodar fondos para cubrir compromisos pendientes correspondientes al año 2025.

Según el gerente y presidente de la Junta Directiva de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, los traslados no correspondían a créditos extraordinarios ni adicionales, sino a un ajuste interno de partidas presupuestarias. Señaló que esta situación se originó principalmente por cambios en la ejecución presupuestaria ocurridos entre agosto y septiembre del año pasado, los cuales impidieron cerrar procesos de adquisición antes del cierre fiscal.

Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de Mi Bus y presidente de la Junta Directiva de TMPSA. Foto: Isaac Ortega

Los tres traslados sumaban aproximadamente 4.9 millones de dólares. La primera solicitud, por un monto de 860 mil dólares, estaba destinada a un crédito reconocido para cubrir compromisos pendientes del año anterior, principalmente relacionados con pólizas de seguro y servicios de vigilancia. Estos fondos serían tomados de partidas corrientes previstas para el presente año.

Precisamente, este traslado fue cuestionado por los diputados, quienes señalaron que el contrato se originó en 2019 y se extendió hasta 2024.

El segundo traslado, por 500 mil dólares, consistía en mover recursos de la partida de lubricantes hacia la de repuestos, con el fin de permitir la contratación y adquisición de inventarios necesarios para la operación durante los próximos meses, según explicó el gerente de MiBus.

El tercer traslado, por 3.6 millones de dólares, estaba orientado a un crédito reconocido para cubrir pagos pendientes por repuestos, trabajos de chapistería y mantenimiento realizados en 2025, cuyos contratos no pudieron cerrarse antes del cierre presupuestario. Para ello, se reasignaron fondos provenientes de la partida de combustible.

Sánchez Fábrega indicó que cerca de ocho contratos y órdenes de compra quedaron pendientes de refrendo en la Contraloría General de la República, lo que obligó a la empresa a reconocer estos compromisos con fondos del presupuesto vigente de 2026, pese a que correspondían al ejercicio fiscal de 2025.

A esta situación se suma, según el director, un severo déficit en el presupuesto de funcionamiento de MiBus, particularmente en rubros esenciales como combustible, repuestos y mantenimiento, lo que afecta directamente la operación diaria del servicio, el cual no puede ser interrumpido.

Detalló que, excluyendo el pago de planilla, el presupuesto aprobado para cubrir gastos operativos asciende a 34 millones de dólares, cuando las necesidades reales rondan los 90 millones de dólares, lo que genera un déficit estimado de 60 millones de dólares.

Durante la sesión, los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego cuestionaron el manejo presupuestario de la empresa y solicitaron explicaciones sobre los contratos de seguros y servicios de videovigilancia, así como sobre el uso de adendas y la planificación financiera.

El gerente aclaró que el contrato de videovigilancia al que se hizo referencia ya fue concluido, que las cámaras pasaron a ser propiedad de MiBus y que actualmente el sistema es operado por personal interno, mientras se gestionan los compromisos pendientes derivados del contrato anterior.

En materia presupuestaria, el diputado Samaniego cuestionó por qué estos pagos no fueron incluidos en el presupuesto de 2026 desde un inicio y ahora se intentan resolver mediante traslados de partidas, como si se tratara de decisiones recientes.

Al respecto, Sánchez Fábrega sostuvo que parte de las dificultades presupuestarias se originan en ajustes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas sin consulta previa a la empresa, lo que —según afirmó— genera desbalances que posteriormente deben corregirse mediante traslados o solicitudes adicionales.

Pese a las explicaciones ofrecidas, la Comisión de Presupuesto rechazó los tres traslados de partidas, con una votación de seis votos en contra y tres abstenciones, dejando sin aprobación los recursos solicitados para regularizar los compromisos.

Al cierre de la sesión, el gerente de MiBus agradeció a los diputados y reconoció que el resultado no era el esperado, aunque aseguró que la empresa deberá replantear su estrategia y posiblemente regresar a la comisión en los próximos meses para solicitar fondos adicionales que permitan sostener la operación del sistema de transporte.