Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

    Director de la CSS minimiza quejas de neurocirujanos y apunta a ‘tema político’

    Aleida Samaniego C.
    Director de la CSS minimiza quejas de neurocirujanos y apunta a ‘tema político’
    El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon. Alexander Arosemena

    El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se pronunció este viernes respecto a la carta enviada por un grupo de neurocirujanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, quienes denunciaron la falta de insumos, equipos y condiciones que, según ellos, afectan la atención a los pacientes en esta especialidad.

    +info

    Emergencia en neurocirugía de la CSS: Médicos denuncian la falta de camas, insumos y quirófanosCSS bajo presión: largas filas, demoras y la urgente necesidad de modernizaciónLa estrategia de la CSS para agilizar traslados: Un solo director médico para el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud Un solo director médico en dos hospitales clave de la CSS: ¿Es viable?Hospital San Miguel Arcángel: nuevo convenio Minsa–CSS frente a falta de personal y listas de espera

    Mon aseguró que la misiva no refleja la realidad técnica y consideró que responde más a un “tema político” que debería abordarse en la Asamblea Nacional, especialmente si está vinculada a proyectos de ley en discusión. “El espacio adecuado para plantear estas consideraciones no es la emisión de mensajes que puedan generar confusión o alarma sobre la situación de la CSS”, señaló el directivo.

    El funcionario explicó que todos los insumos necesarios han sido adquiridos y que los neurocirujanos cuentan con el equipo requerido para realizar sus operaciones.

    Además, recalcó que los especialistas han sido invitados a participar en los programas de reducción de demora quirúrgica, un esfuerzo de la institución para optimizar la atención y disminuir la acumulación de procedimientos pendientes.

    Mon reconoció que el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid enfrenta un deterioro histórico de más de 25 años, lo que ha generado cierres temporales de salas debido a fallas en aire acondicionado y elevadores, obligando a trasladar parte de las actividades a la Ciudad de la Salud. Esta medida busca garantizar que los servicios de neurocirugía se mantengan operativos y que los pacientes reciban atención segura y de calidad, pese a las limitaciones físicas del complejo original.

    Director de la CSS minimiza quejas de neurocirujanos y apunta a ‘tema político’
    El comunicado a la ciudadanía de los neurocirujanos de la CSS. Cortesía

    El director también destacó que Panamá atraviesa un momento epidemiológico complejo, con brotes simultáneos de H1N1, influenza, covid y dengue, lo que ha incrementado la demanda en todas las instituciones de salud públicas.

    “La CSS ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Salud para atender esta alta demanda, lo que ha requerido movilizar personal y equipos a diferentes instalaciones, incluyendo la Ciudad de la Salud. Creemos que esto se pudo discutir de manera abierta con los profesionales de la salud”, afirmó Mon.

    En sus declaraciones, el directivo insistió en que su enfoque está en el diálogo y la cooperación con los profesionales médicos. “Soy un hombre de diálogo y estoy abierto a conversar con ellos. Los invitamos a poner sobre la mesa cualquier inquietud que tengan, para buscar soluciones conjuntas y mejorar la operatividad del servicio de neurocirugía”, agregó.

    Mon también hizo un llamado a los neurocirujanos a sumarse con responsabilidad a las jornadas extraordinarias que buscan reducir la mora quirúrgica en su especialidad, destacando que otros especialistas han participado activamente en estas actividades.

    Según el director, estas medidas no solo ayudan a disminuir la acumulación de procedimientos pendientes, sino que también buscan garantizar la continuidad de los servicios y la atención oportuna a los pacientes.

    A su juicio, la misiva pudo generar alarma innecesaria y, en cambio, subrayó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos entre los médicos y la administración para resolver cualquier inconveniente de manera directa y transparente.

    Aunque los neurocirujanos denuncian problemas que, según ellos, afectan la atención, la CSS asegura que los servicios continúan operativos y que se mantienen los canales de comunicación abiertos, en un intento por garantizar que los pacientes reciban atención oportuna y de calidad pese a las limitaciones estructurales y la alta demanda sanitaria.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más