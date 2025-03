Dirigentes nacionales y magisteriales se reúnen para tomar acciones ante la aprobación de las reformas de la CSS

Diversos dirigentes de gremios de educadores y trabajadores de la Alianza Pueblo Unido se mantienen reunidos este sábado 15 de marzo en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá (UP), analizando las medidas a tomar tras la aprobación en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley 163 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Encuentro d Dirigentes Nacionales. La defensa de la CSS, es una obligación nacional ante el ROBO de sus fondos y del Estado. pic.twitter.com/M3WcXZbzQ6 — ASOPROF (@ASOPROF30) March 15, 2025

Desde tempranas horas de este sábado, dirigentes como Saúl Méndez, secretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), participan en la asamblea general. El dirigente cuestionó la compra de aeronaves tipo combate a través de un procedimiento excepcional para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) por un monto superior a $187 millones.

“Panamá no tiene ejército, ¿para qué necesita naves de guerra? Estos elementos son importantes, hay que ponerlos sobre la mesa. Hay más necesidades que tiene el pueblo en el seguro y no se resuelven, como el tema de las escuelas que no tienen lo necesario”, expresó Méndez.

También señaló que recientemente se pidió un préstamo de $81 millones para las pensiones, pero se destinaron más de $180 millones para comprar las naves. “Es decir, estamos realmente frente a un individuo que es incapaz de administrar el Estado”, concluyó el dirigente del Suntracs.

En esta reunión también participan gremios magisteriales como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), entre otros movimientos de educadores que no descartan tomar acciones más fuertes.

Entre las medidas que analizan los docentes está llevar a cabo un paro de 24 horas. También señalan que, si la ley es sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, podrían iniciar una huelga indefinida a nivel nacional, lo que afectaría el reciente inicio del año escolar.

Por el momento, los dirigentes se mantienen reunidos a puerta cerrada y la situación se ha vuelto un tema de gran controversia. Se informó que a las 12:30 p.m. los dirigentes se pronunciarán.