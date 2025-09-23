Distrito de Panamá: las calcomanías y placas de octubre podrán ser retiradas desde la próxima semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los propietarios de vehículos podrán retirar sus placas y calcomanías, correspondientes al mes de octubre de 2025, a partir del próximo miércoles, informó este martes 23 de septiembre la Alcaldía de Panamá.

De acuerdo con la alcaldía, para retirar su placa o calcomanía el dueño del vehículo debe presentar el documento de paz y salvo municipal, el de paz y salvo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, contar con el revisado vehicular vigente y haber pagado el impuesto de circulación.

En un comunicado, se informó que el centro de entrega de placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, próximo al edificio Hatillo, mantiene su horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Además, se informó que el Acuerdo Municipal A 64-A de julio de 2012 establece sanciones por desacato al incumplimiento de la fecha establecida para el pago del impuesto anual de circulación vehicular.

La Alcaldía de Panamá informó que los dueños de vehículos pueden confirmar su estatus en la siguiente dirección: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery. En caso de que el dueño del vehículo no pueda asistir a retirar la placa o calcomanía, debe autorizar a una persona mediante nota acompañada de una copia de su cédula.