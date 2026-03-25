Disturbio en CAI de Tocumen deja daños, robo y adolescentes evadidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un grupo de adolescentes protagonizó un incidente en el Centro de Atención Integral de Tocumen que dejó daños materiales, sustracción de dinero y la evasión de varios menores.

Una situación “irregular” se registró la noche del martes 24 de marzo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde un grupo de adolescentes protagonizó un incidente que afectó la convivencia dentro del albergue.

Así lo informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad que detalló que el hecho dejó daños materiales, la sustracción de dinero y la evasión de varios menores de edad, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades.

Tras lo ocurrido, se desplegó un operativo en el que participaron la directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas; el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González; unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, así como personal del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que se activaron medidas de contención y seguridad para salvaguardar la integridad tanto de los adolescentes como del personal del centro.

En la actualidad, se mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el CAI de Tocumen y determinar posibles responsabilidades.

Este nuevo incidente se produce en medio de cuestionamientos previos sobre el manejo del sistema de albergues en Panamá, especialmente en centros bajo la administración de la Senniaf.

El caso ha cobrado relevancia tras denuncias impulsadas por la diputada Alexandra Brenes, quien ha señalado posibles irregularidades y presuntos delitos dentro de este albergue estatal.

Por su parte, la Senniaf aseguró que continuará trabajando junto a las instituciones competentes para fortalecer las medidas de atención y garantizar entornos seguros y dignos.