DJ Chiqui Dubs: el puente musical que conecta Panamá con el mundo

“Enfócate, cree 100% en Dios y sigue el sentimiento de tu corazón”.

Con esta frase, DJ Chiqui Dubs resume la filosofía que lo ha llevado de Río Abajo a conquistar escenarios internacionales. No es solo un DJ; es un narrador sonoro que ha hecho de la música un puente entre Panamá y el mundo, llevando el arte musical panameño a nuevos horizontes.

Nacido y criado en la ciudad de Panamá, específicamente en Río Abajo, su historia con la música comenzó desde la cuna. “Mis padres me inculcaron mucho la música. Mi papá fue DJ de salsa en los tiempos de la invasión, cuando él tenía un sound system o discoteca móvil —como se le llama en Panamá— llamada Fantasía Musical”, recuerda Dubs. De esa herencia nace su pasión, y con ella, su identidad artística.

A los 18 años, decidió dar su primer gran salto: viajó solo a Costa Rica sin que su madre lo supiera. “Cuando la llamé y le dije que estaba en Costa Rica, me dijo: ‘ven a cenar que se está enfriando la comida’. Yo le respondí: ‘¡no, estoy en Costa Rica!’”. Ese viaje marcó el inicio de una trayectoria que ha estado llena de desafíos, disciplina y fe. “Irme a otro país fue un desafío enorme. Ahí aprendí que disciplina mata talento”.

Su talento y energía han llevado a colaborar con artistas de talla internacional como Kapo, Farruko, Ryan Castro, entre otros. De hecho, su participación en Ohnana surgió de una serie de coincidencias: “Llegué a Panamá un martes y el viernes ya estaba de vuelta en Jamaica, traduciendo, grabando, conectando. Todo fluyó”. Allí coincidió con Kapo y su productor durante un campamento musical.

Uno de sus aportes más significativos es “La Misión”, un proyecto que inicia en la Plaza 5 de Mayo para dar visibilidad al talento emergente de los barrios. “La 5 de Mayo es del pueblo. Ahí pasan todos: hay metro, buses, cultura. Quiero promover el arte desde la calle, para el pueblo”. Fue en ese espacio donde surgió la viral historia de Jeison Vega, un joven que con su voz conquistó miles de corazones en uno de los live.

Chiqui no solo impulsa músicos. Para él, arte es también la gastronomía popular, la pintura, el modelaje y cualquier expresión auténtica. “Me gustaría que llegara una chica que hace sao… para mí eso es arte también”, dice con una sonrisa.

Hoy, DJ Chiqui Dubs se prepara para llevar “La Misión” en gira nacional, recorriendo provincias desde Bocas del Toro hasta Darién, con el objetivo de descubrir y amplificar nuevas voces. Paralelamente, Jeison Vega emprende su primera gira internacional en Costa Rica, llevando un mensaje urbano con esencia cristiana.

Además, su visita a la Casita de Fanlyc marcó un momento muy especial en su trayectoria. Allí llevó música y alegría a niños, y uno de ellos, inspirado por la experiencia, hoy es DJ. “Me dijeron: ‘tú acabas de despertarle un sueño a un niño’. Eso vale más que cualquier número”, recuerda emocionado.

Y para quienes sueñan con seguir sus pasos, el consejo es claro:

“Es mejor ser inteligente que valiente, porque los valientes están en el cementerio y los inteligentes seguimos aquí, dándolo todo. Cree en ti al 100%, haz las cosas bien y confía: el tiempo de Dios es perfecto”.

DJ Chiqui Dubs no solo hace música: construye caminos. Y cada beat que lanza es un recordatorio de que los sueños se cumplen cuando se siguen desde el corazón.