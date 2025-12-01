Maestros conmemoran su día y reclaman la reincorporación de 298 huelguistas separados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Día del Maestro de este año llega con un sinsabor para muchos educadores, ya que más de 298 docentes siguen separados del sistema educativo tras un paro de 81 días iniciado en abril de 2025, en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

Humberto Montero, dirigente de la Frente de Educadores Independientes, explicó que los docentes permanecen fuera del sistema desde julio, acumulando aproximadamente 15 quincenas sin recibir pago.

“Retornamos el 14 de julio, tras 81 días de lucha, pero muchos compañeros no han podido regresar a sus puestos. Esta situación los ha afectado económicamente, incluso en familias donde ambos padres son docentes”, señaló Montero.

Sostuvo que los procesos administrativos iniciados por el Ministerio de Educación (Meduca) se realizaron a través de resoluciones o actos administrativos, que ordenan suspensiones sin salario.

Montero detalló que los docentes separados se encuentran en distintas regiones del país. “Hemos buscado diálogo con la ministra de Educación y la Asamblea; hemos realizado reuniones y actividades solidarias para apoyar a los compañeros”, agregó el dirigente.

Por su parte, Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), afirmó que los docentes han sido tratados como un gasto, en lugar de una inversión para el país.

“No es un gobierno que ama a la educación; es un gobierno que desprecia al maestro”, denunció, haciendo referencia a descuentos injustos, persecuciones políticas y abuso de poder.

Sánchez resaltó que los docentes separados defendieron la seguridad social, la educación y la soberanía, y que, aún así, enfrentan sanciones. “El pueblo vio su lucha y hoy tienen el respeto de la nación”, aseguró.

Antes de la apertura de los procesos administrativos que afectaron a los docentes, la ministra de Educación, Lucy Molinar, había solicitado reiteradamente a los educadores regresar a sus puestos.

En ese momento, Molinar destacó la importancia de reintegrar a los docentes al sistema educativo, con el fin de evitar mayores perjuicios al calendario escolar y garantizar la formación de los estudiantes. Su llamado buscaba restablecer la normalidad en las aulas, en medio de las tensiones generadas por el paro.

En el marco del Día del Maestro, Molinar envió hoy 1 de diciembre un mensaje de felicitación a todos los maestros, destacando su labor diaria en la formación de los estudiantes y el futuro del país.

“En sus manos está el futuro de cada ser humano que pasa por sus aulas. Que el futuro sea mejor porque cada día somos más los que le hacemos honor al maestro”, señaló Molinar, reconociendo el compromiso docente a pesar de los retos.

La situación sigue siendo tensa, con un claro contraste entre el reconocimiento público de la labor docente y las denuncias por los procesos administrativos que han dejado a cientos de maestros sin salario ni acceso a sus puestos.