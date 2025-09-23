Docentes de la comarca Ngäbe Buglé reclaman transporte aéreo; Meduca asegura que el traslado solo se da al inicio y al cierre del año escolar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Docentes de áreas de difícil acceso, específicamente de la comarca Ngäbe Buglé, denunciaron que el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió el servicio de transporte aéreo que, desde hace más de 10 años, garantizaba la seguridad de los maestros que laboran en zonas apartadas y de alto riesgo.

Armando Pineda, educador de la comunidad de Coronte, en el distrito de Kankintú, señaló en un medio televisivo que este derecho, reconocido en administraciones anteriores, fue eliminado en el último trimestre, lo que ha puesto en riesgo la integridad física de los docentes al tener que trasladarse por su cuenta hasta sus puestos de trabajo.

Según indicó, la suspensión del servicio fue atribuida por el Meduca a los efectos de la huelga docente y a la falta de recursos de la institución para cubrir los traslados a estas regiones. Los educadores piden a las autoridades que restablezcan el transporte, pues consideran que es una medida de seguridad necesaria para cumplir con su labor en comunidades apartadas.

Ante esta denuncia, el director general de Educación, Edwin Gordón, aclaró que el Meduca ha cumplido con lo que establece la Ley Orgánica de Educación respecto al traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso. Explicó que la normativa obliga a garantizar el transporte de los educadores al inicio y al final del año escolar, y que este servicio se realizó de manera regular en 2024 y también al inicio del año escolar 2025.

Con respecto a los acuerdos que menciona el docente, de hace 10 años, Gordón explicó que el ministerio no tiene evidencia de acuerdos escritos o formales que respalden el traslado durante recesos o semanas de vacaciones escolares.

“Nosotros no tenemos evidencia de que, en administraciones anteriores, se haya garantizado transporte en los recesos. No existe un acuerdo escrito que así lo establezca”, señaló Gordón. Agregó que, además de trasladar a los docentes, el ministerio también cubre el costo de transportar su carga personal y, en algunos casos, a sus familiares, pese a que este gasto adicional no está contemplado en la norma.

El funcionario recalcó que el presupuesto de la institución es limitado y que cada hora de vuelo en helicóptero cuesta aproximadamente 1,400 dólares, mientras que el transporte en avión ronda los 800 dólares por hora.

Gordón también afirmó que el “Meduca atiende traslados extraordinarios por emergencias médicas tanto de docentes como de estudiantes, aunque esto no está contemplado en el presupuesto”. “Nos sorprende que los docentes mencionen estar enfermos y que algunos no puedan desplazarse, cuando durante la huelga no solicitaron ser trasladados. En ese momento, solo descendieron para participar en la huelga y regresaron únicamente después de que esta finalizó.

Gordón pidió a los educadores que presenten por escrito la supuesta norma o acuerdo que respalde su solicitud de transporte durante los recesos, para que la institución pueda evaluar el caso.

Actualmente, el Meduca moviliza aproximadamente 400 docentes en Ñocribo y 285 en la comarca Emberá, Guna Yala y Darién, utilizando helicópteros, aviones y transporte terrestre.