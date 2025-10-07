Docentes denuncian precaria condiciones en la escuela de Guayacán en la comarca Ngäbe Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un docente de la escuela Guayacán en el corregimiento de Guoroni, distrito de Kankintú, comarca Ngäbe Buglé denunció las múltiples necesidades que atraviesa el centro educativo donde estudian más de 370 niños y niñas.

A través de las redes sociales el educador, que laboran en esta comunidad, denunció la falta de infraestructuras dignas como salones de clases con paredes y un comedor escolar.

Actualmente los estudiantes reciben sus clases en las denominadas aulas ranchos e incluso los pocos espacios que tienen, deben ser compartidos por dos grupos a la vez donde los maestros imparten las clases.

En la Escuela de Guayacán, no tiene un comedor donde los niños reciben sus alimentos o la crema nutricional ya que no tienen un espacio físico donde cocinar, además denuncian que los maestros no tiene tableros, ni pupitres y dan las clases de pie y en algunos casos cuando el clima lo permite al aire libre.

En esta comunidad de Guayacán los estudiante en su mayoría caminan entre dos a tres horas para llegar al centro educativo, donde son recibidos por sus maestros para impartir conocimiento de matemáticas, español e historia. Una silla con su brazo es suficiente para que varios niños se apoyen a escribir.

En la denuncia, el docente señala que los recursos que designa el Ministerio de Educación (Meduca) del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) no es suficiente para construir una escuela para toda la población estudiantil. Además explicó que se han conversado en construir salones modulares, sin embargo, solo le han ofrecido dos estructuras modulares.

“Nos dicen que no tiene presupuesto para construir los salones, pero para comprar aviones de combate y hacer viajes al extranjero si hay plata”. “Los niños toman su crema caliente bajo el sol, porque no tienen comedor”, señaló el educador en sus redes sociales.

Villa Diplomática con cancha de tenis, piscina y salones lujosos, sin embargo las escuelas en la comarca están en condiciones paupérrimas. Gracias Presidente @joseraulmulino

Esta es la escuela GUAYACAN distrito Kankintú Comarca Nògbe Buglé pic.twitter.com/N4B886I1RI — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 7, 2025

Precisamente en la presentación del la vista presupuestaria en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra de Educación, Lucy Molinar tocó el tema de las escuelas ranchos, donde indicó que existen 478 a lo largo del país.

Señaló que se “ha logrado reducir la cantidad de escuelas rancho de 521 a 478, así como también la disminución del número de aulas rancho de 1,733 a 1,608, garantizando mejores infraestructuras para favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

También destacó que se vela por la salud nutricional de los estudiantes, el equipamiento de los centros educativos y capacitación docente.