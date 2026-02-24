Docentes denuncian traslado sin resolución oficial de centro nocturno en Pueblo Nuevo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Docentes y estudiantes del Centro de Educación Laboral Nocturno, con sede en el Instituto Comercial Panamá, ubicado en Pueblo Nuevo, denunciaron su inconformidad por el traslado “forzoso” de alumnos y profesores hacia el colegio Jeptha B. Duncan, en Tocumen, sin que exista —según afirman— una resolución oficial del Ministerio de Educación (Meduca) que respalde la medida.

De acuerdo con uno de los profesores afectados, desde el año pasado se viene informando a los estudiantes que no habría matrícula para 2026. Sin embargo, al iniciar el proceso de inscripción, entre finales de enero y principios de febrero, los alumnos que acudieron al plantel no pudieron formalizar su matrícula.

“Les están diciendo que no hay horario y que todos serán trasladados al Jeptha B. Duncan. Pero no existe ninguna resolución que indique ese cambio, ni nosotros, como docentes, hemos sido notificados formalmente”, expresó José Hernández, docente de la escuela nocturna.

Según Hernández, la dirección del centro educativo ha indicado que no realizará matrícula ni inscripciones para el año escolar 2026 debido al supuesto cierre del plantel. El docente detalló que, en el primer trimestre del año pasado, más de 200 estudiantes se matricularon; en el segundo, 148 alumnos; y en el tercero, la cifra bajó a 138 inscripciones.

El profesor asegura que la disminución de la matrícula respondió a rumores sobre un supuesto cierre del plantel, situación que —afirma— fue promovida desde la propia administración.

Actualmente, el centro cuenta con 10 docentes permanentes. Dos de ellos habrían recibido notificaciones de traslado, aunque uno asegura que la medida no se ha concretado oficialmente. Los otros ocho profesores, según denunciaron, estarían siendo presionados para aceptar el cambio de sede.

Hernández señaló que acudieron a la Procuraduría de la Administración, entidad que habría solicitado un informe al Meduca. Sin embargo, indicó que la ministra de Educación, Lucy Molinar, pidió un plazo para revisar la situación, pero hasta la fecha no se ha emitido una decisión formal.

Un centro con más de cinco décadas

El Centro de Educación Laboral Nocturno tiene 51 años de existencia y, según los docentes, es considerado pionero en la educación andragógica (dirigida a jóvenes y adultos) en el país. Ofrece primer ciclo completo y bachilleratos en Letras, Comercio y Ciencias.

“De este centro surgieron muchos programas nocturnos en Panamá. Llegamos a tener cerca de 3,000 estudiantes en una época”, afirmó el profesor.

Graduación de estudiantes del Centro Nocturno Laboral. Cortesía

Los docentes sostienen que, aunque la matrícula ha disminuido —como ha ocurrido en otros colegios nocturnos—, el plantel mantiene una de las cifras más altas dentro de esta modalidad. Aseguran que otros centros con menor matrícula no han enfrentado medidas similares.

Con respecto al traslado al colegio Jeptha B. Duncan, los profesores indicaron que en ese plantel les informaron que no pueden recibir estudiantes ni personal sin una notificación formal del Meduca.

Hasta el momento, tanto estudiantes como educadores cuestionan que la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos del Meduca no haya realizado una reunión formal para explicar la situación y advierten que cerrar el centro sin sustento legal afectaría a decenas de estudiantes adultos que buscan culminar sus estudios secundarios.

Reubicaran estudiantes por baja matrícula

La Prensa consultó al Meduca sobre esta denuncia y la entidad informó que la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, en conjunto con la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, inició el proceso de reubicación de los estudiantes del Centro Laboral Nocturno debido a la baja matrícula registrada en los últimos años.

Actualmente, el plantel cuenta con aproximadamente 50 estudiantes, una cifra considerablemente menor en comparación con años anteriores, cuando la matrícula oscilaba entre 1,500 y 2,000 alumnos. Ante esta disminución, las autoridades educativas adoptaron medidas administrativas orientadas a garantizar la continuidad del proceso académico.

Como parte de la reorganización, se establecieron alternativas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios en otros centros educativos ubicados en Panamá Centro, San Miguelito, Panamá este, Panamá Oeste y Panamá norte.

Se estima que hay cerca de 60 escuelas nocturnas que operan a nivel nacional bajo la coordinación del ministerio.

La entidad reiteró que esta decisión busca optimizar los recursos disponibles sin afectar el derecho a la educación de jóvenes y adultos, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una formación académica continua y en condiciones adecuadas.