Docentes divididos tras acuerdo con el Meduca para reactivar clases el 14 de julio

Tras la firma de la “Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido de Clases” entre 15 gremios magisteriales y el Ministerio de Educación (Meduca), se ha generado molestia entre los docentes agremiados, tanto de aquellos que aceptaron el acuerdo como de las cuatro agrupaciones que no lo firmaron y que consultarán a sus bases.

Desde la noche del viernes, tras la firma del acuerdo que permite reactivar las clases el próximo lunes 14 de julio, normalizando el calendario escolar luego de 80 días de paralización, diversos gremios como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte) y la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrep) han iniciado un proceso de consulta con sus miembros. Sin embargo, muchos docentes han cuestionado la falta de unidad gremial.

Uno de los dirigentes de Aeve informó que no firmaron el documento porque primero deben consultar a sus bases. Además, indicó que la decisión final dependerá de la continuidad de los procesos administrativos contra los docentes. El gremio tiene programada una concentración con olla común este sábado 12 de julio en su sede en Santiago de Veraguas.

Por su parte, el secretario general de Asoprof, Fernando Ábrego, informó la noche del viernes 11 de julio que el acuerdo no fue firmado y que serán las bases quienes decidan si lo aprueban o no. Señaló a los agremiados que, en caso de no firmarse, las notificaciones a los docentes en paro continuarán. “Lo peor que nos puede pasar como resultado de esta lucha es quedar divididos”, advirtió, y solicitó el aval para que los dirigentes analicen los términos del acuerdo.

No obstante, otros educadores que ya han sido notificados y que deben presentar sus reconsideraciones manifestaron sentirse “traicionados” ante la firma del acuerdo.

Entre los puntos de la “Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido a Clases” destaca el compromiso de los docentes de volver a sus puestos de trabajo y reanudar la atención presencial a los estudiantes. Asimismo, el Meduca se compromete a no continuar con las notificaciones de procesos administrativos contra los educadores que aún no hayan sido notificados y a garantizar el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa legal, tanto para docentes como para estudiantes.

También se acordó que el Meduca enviará una nota a la Contraloría General de la República para consultar la viabilidad de adelantar una quincena de salario a los educadores, como contraprestación por actividades de reforzamiento académico para los estudiantes, entre otros puntos.

Este acuerdo, que permitió levantar el paro docente iniciado el pasado 23 de abril —motivados por el rechazo a la Ley 462 sobre jubilaciones—, contó con la mediación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez.

El presidente de la Asamblea Nacional expresó: “Como primer órgano del Estado, nos sentimos muy satisfechos de haber servido como puente de comunicación para el país, en favor de la paz y la tranquilidad del pueblo panameño”.

Por su parte, el presidente del Conep manifestó que, tras semanas difíciles en las que todos los panameños perdimos, “hoy cerramos ese capítulo de doce semanas con una luz de esperanza”.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, declaró: “Aquí lo único que cuenta es devolverle el sistema educativo a la educación del país. Tenemos el deber de atender a nuestros niños, porque moralmente no podíamos seguir como estábamos; le estábamos haciendo un gran daño a nuestra juventud”.