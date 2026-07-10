Docentes presentan propuestas para la Ley de Educación: estos son los cambios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los gremios docentes proponen cambios en la educación panameña, desde la elección de autoridades hasta la atención en las aulas.

Los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep) presentaron esta semana al Ministerio de Educación (Meduca) y a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional una propuesta para que sus planteamientos sean considerados en el proceso de actualización de la Ley Orgánica de Educación.

El documento, de 72 páginas, reúne propuestas que abarcan desde la forma en que se designan las principales autoridades del sistema educativo hasta cambios en la educación inclusiva, los requisitos para ejercer la docencia, el funcionamiento de los colegios particulares y la atención de la primera infancia.

La propuesta fue elaborada por más de 14 organizaciones magisteriales tras varias jornadas de trabajo técnico, con el propósito de presentar un documento consensuado que sirva de insumo durante la discusión de la reforma educativa que impulsan el Meduca y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional.

Lea aquí la propuesta completa:

Un nuevo perfil para el ministro de Educación

Uno de los planteamientos más relevantes establece un nuevo perfil para quien ocupe el cargo de ministro de Educación. La propuesta señala que el titular del Meduca deberá ser panameño, educador con al menos 15 años de experiencia en el sector público o privado, contar con estudios de postgrado y maestría en Administración y Supervisión Educativa, además de no registrar antecedentes penales ni sanciones administrativas.

Asimismo, los gremios proponen que los principales cargos de dirección del Meduca dejen de ser de libre designación. La iniciativa plantea que los directores y subdirectores nacionales, así como los directores regionales de Educación, sean seleccionados mediante concursos de créditos y méritos para ejercer sus funciones por períodos establecidos en la ley.

Cambios en aulas y primera infancia

En cuanto a la organización de las aulas, el documento propone fijar un máximo de 20 estudiantes por docente cuando el grupo incluya hasta cinco alumnos con necesidades educativas especiales. Para la educación especial, plantea que cada maestro atienda entre 10 y 15 estudiantes, según la modalidad y las necesidades de aprendizaje.

Otro de los planteamientos es la creación de centros de educación inicial para atender a los hijos de los trabajadores en las instituciones del Estado y en las empresas privadas. Estos centros funcionarían bajo la orientación y supervisión del Meduca, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.

La propuesta también modifica los requisitos para ejercer la docencia. Además del título profesional y el certificado de salud física, los aspirantes deberán presentar un certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra y acreditar capacidad moral conforme a los mecanismos previstos en la legislación.

En materia de educación particular, los gremios plantean que el régimen salarial y el escalafón de los docentes de los colegios privados no sean inferiores a los establecidos para los educadores del sistema oficial. Asimismo, proponen que cualquier ajuste en los costos de matrícula y útiles escolares sea coordinado entre las asociaciones de padres de familia y el Meduca.

El documento también plantea la creación de una Defensoría de la Comunidad Educativa para atender conflictos y brindar orientación jurídica a docentes, estudiantes, directivos y supervisores. Además, propone fortalecer la educación inclusiva mediante distintas modalidades de atención para estudiantes con discapacidad.

Entre las medidas incluidas figura, además, la prohibición de mantener cantinas, casas de tolerancia o locales de juegos ubicados a menos de 100 metros de los centros educativos, así como la realización de colectas o actividades económicas dentro de las escuelas sin la autorización de las autoridades educativas.

Asamblea evaluará propuesta de los gremios

Los gremios sostienen que la propuesta busca modernizar una legislación con casi 80 años de vigencia y adaptarla a los nuevos desafíos y necesidades del sistema educativo.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, calificó la propuesta como “un insumo muy valioso” y aseguró que será distribuida entre los diputados para que sus planteamientos sean considerados durante la discusión del proyecto de reforma educativa.

“Vamos a defenderlo, lo vamos a tener muy presente y le daremos copia a todos los diputados para que, cuando llegue ese proyecto a debate en la Asamblea, se discuta con base en los planteamientos de quienes están en el aula de clases”, manifestó.

Por su parte, el dirigente y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero, afirmó que la propuesta entregada al Meduca y a la Comisión de Educación es el resultado de un trabajo técnico desarrollado por más de 14 organizaciones magisteriales y expresó su expectativa de que sus planteamientos sean incorporados en la reforma educativa.

“Esperamos que no ocurra lo mismo que en otros procesos de diálogo, donde presentamos propuestas y no se tomó en cuenta ni un punto ni una coma. Confiamos en que esta vez se valore el aporte de quienes conocemos de forma y de fondo las necesidades del sistema educativo”, manifestó.

Montero indicó que entre las prioridades planteadas por los gremios figuran aumentar la inversión en educación, fortalecer la autonomía de las direcciones regionales, establecer una evaluación integral para todos los actores del sistema educativo, crear una Defensoría de la Comunidad Educativa y promover un currículo adaptado a la realidad de cada centro escolar.

Hasta el momento, el Meduca no ha emitido comentarios oficiales sobre la propuesta presentada por los gremios magisteriales.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reunida con los docentes. Foto/Archivo

Sin embargo, la institución ha mantenido reuniones con distintos sectores relacionados con la educación como parte del proceso de análisis y construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación.

A diferencia de los gremios, que se refieren al proceso como una reforma educativa, el Meduca ha planteado la elaboración de una nueva ley que permita actualizar el marco normativo del sistema educativo y recoger aportes de los diferentes actores vinculados a la enseñanza.

La propuesta presentada por los gremios será evaluada por el Meduca y por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional como parte del proceso de elaboración de la nueva normativa educativa.

Posteriormente, corresponderá al Órgano Legislativo discutir las iniciativas que finalmente sean presentadas para su aprobación.