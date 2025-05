Docentes pueden reincorporarse a las clases sin acuerdo previo, aclara el Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) hizo un llamado a los maestros y profesores que han paralizado sus labores para que regresen a sus centros educativos y retomen la atención presencial a los estudiantes. Esto se da tras el paro que mantienen los gremios magisteriales desde el pasado 23 de abril.

Jaime Castillo, asesor del despacho superior del Meduca, aclaró que los docentes pueden reincorporarse a sus labores sin necesidad de firmar un finiquito, certificación o acuerdo con el ministerio, ya que no existe base legal que lo exija. Según la legislación educativa vigente, basta con que el docente decida regresar a su puesto de forma inmediata.

Castillo explicó que la actual suspensión de clases no constituye una huelga legal, sino una paralización unilateral del servicio, debido a que no se han seguido los procedimientos establecidos por ley para que sea reconocida como huelga en el ámbito del servicio público. Además, subrayó que las demandas de los gremios docentes no están relacionadas directamente con temas educativos, por lo que el Meduca no puede intervenir en ellas.

Precisamente, la demanda de los educadores es la derogación de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), un tema que fue abordado y aprobado en el Órgano Legislativo.

La institución indicó que esta suspensión de clases ha impactado a niñas, niños y jóvenes que confían en los educadores para continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Datos del Meduca destacan que, a nivel nacional, hay más de 900 mil estudiantes en el sistema educativo público, muchos de ellos afectados por el paro de labores.

Castillo destacó que el docente que desee regresar a impartir clases tiene plena libertad para reincorporarse, sin necesidad de una autorización, solo con el compromiso del educador.

Con respecto a los descuentos salariales, señaló que los días no laborados serán descontados, según lo establece la ley, tal como sucedió en la quincena pasada, donde aplicaron descuentos.

Finalmente, exhortó a los docentes a regresar a clases, dado que la paralización está afectando gravemente a los estudiantes, especialmente a los que están por graduarse. Recalcó que, como servidores públicos, los educadores tienen la obligación de cumplir con su función.