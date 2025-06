Docentes que trabajaron durante el paro quedan sin salario por error en Contraloría: bancos ya ven morosidad

Exclusivo Suscriptores

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció una disculpa pública a los docentes que, pese a estar activos y cumpliendo con sus responsabilidades en las aulas, figuran oficialmente en los registros con el estatus de “licencia sin sueldo”.

Esta irregularidad, explicó la ministra, se debe a un problema administrativo ocurrido en la Contraloría General de la República, donde no hubo espacio suficiente para registrar correctamente a todos los educadores en el sistema.

“Pido perdón porque hay docentes que no debían estar en este estatus. No han perdido su condición ni su vínculo como docentes activos, sino que simplemente no había espacio en la Contraloría para registrarlos, tal como me lo explicaron recientemente”, declaró Molinar durante una entrevista, reconociendo la preocupación y el malestar que esta situación ha generado entre el sector docente y sus familias.

El error administrativo, aunque pueda parecer un simple trámite burocrático, ha tenido un impacto tangible y profundo en la vida de muchos educadores que dependen de su salario para sostener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas.

Uno de los casos el de Carlos Del Cid, docente del colegio secundario de Volcán, en la provincia de Chiriquí, quien compartió su experiencia con gran preocupación.

“Nosotros no estamos en huelga, seguimos dando clases de manera responsable y comprometida, pero en nuestras proformas de trabajo aparecemos con licencia sin sueldo”, relató Del Cid. “Se envió información a Meduca para informar esta anomalía, y nos aseguraron que se procedería a corregir la situación. Sin embargo, el día 26 de junio de 2025 amanecimos sin sueldo todos en el colegio.”

El docente detalló además la difícil situación personal que enfrenta: “Tengo a mi mamá en casa con Alzheimer y debo comprarle sus medicamentos y comida. Tengo compromisos con el banco hipotecario, préstamos personales y debo pagar transporte diario desde David hasta Volcán para cumplir con mis labores.

¿Qué voy a hacer? Dependo únicamente de este salario y tengo 50 años. Esto de la Contraloría y Meduca ha sido una maldad; nos han castigado a todos por igual, sin importarles nada. ¿Por qué la ministra no ha dado solución? Así como en un día nos pusieron licencia sin sueldo, en un día pueden arreglar esta tragedia monetaria.”

Este problema no solo afecta a los docentes a nivel laboral, sino también en su relación con entidades financieras. En ese sentido, la Caja de Ahorros emitió este jueves 26 de junio un comunicado informando que ha identificado atrasos en los compromisos financieros por parte de algunos clientes del sector educativo, reflejando la presión económica que enfrentan varios educadores afectados por la irregularidad administrativa.

Regularizar el proceso

Frente a este panorama, la ministra Molinar aseguró que el Ministerio de Educación (Meduca) está trabajando de manera estrecha con la Contraloría General de la República para regularizar los registros y garantizar que todos los docentes afectados sean reconocidos correctamente en sus cargos y reciban sus salarios pendientes a la brevedad posible.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para corregir esta situación lo más rápido posible. Nuestro compromiso es con los docentes, con su estabilidad laboral y administrativa, y con el fortalecimiento del sistema educativo panameño”, añadió la ministra.

Este esfuerzo conjunto busca mitigar el impacto negativo de este error, restablecer la confianza de los educadores y asegurar que continúen desempeñando su valiosa labor en las aulas, que es fundamental para el desarrollo del país.

En un momento en que la educación enfrenta múltiples retos, la atención a los docentes y la resolución de problemas administrativos como este son clave para garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo en Panamá.

De hecho, la Contraloría General de la República y el Meduca anunciaron el martes 24 de junio que iniciaron una revisión conjunta de los registros de licencias sin sueldo asignadas a docentes que, según reportes, continuaron laborando con regularidad durante el reciente paro magisterial.

El contralor de la República, Anel Flores, y la ministra de Educación, Molinar, sostuvieron una reunión para coordinar acciones tras detectarse casos en los que maestros aparecen en el sistema como beneficiarios de “licencia sin sueldo por investigación”, pese a que siguieron prestando sus servicios.

Ambas instituciones explicaron que la verificación se realiza con base en los listados oficiales que Meduca remite de forma progresiva, donde se certifica qué educadores se mantuvieron en sus funciones. Con esa información validada, se actualiza el sistema de planillas y se ejecutan los pagos o ajustes que correspondan.