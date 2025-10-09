Docentes reclaman restitución y fin de persecución laboral frente al Meduca

Un grupo de educadores se concentró frente a la sede del Ministerio de Educación (Meduca), en Cárdenas, corregimiento de Ancón, para exigir la restitución de los docentes separados de sus cargos y el cese de los descuentos salariales derivados del paro que se extendió por más de dos meses este año.

La manifestación se dio pese a los compromisos asumidos por la ministra de Educación, Lucy Molinar, en septiembre pasado, cuando los representantes del sector docente plantearon sus principales inquietudes sobre las sanciones y multas aplicadas tras la paralización en rechazo a la Ley 462 de marzo de 2025, que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Entre las principales preocupaciones de los docentes se encuentran las multas en sus proformas salariales, los descuentos quincenales y la falta de registro de fichas en la CSS, que en algunos casos les impidió acceder a servicios médicos. También reclamaron celeridad en los procesos administrativos pendientes de los docentes sancionados.

Según los educadores, la ministra Molinar se comprometió a gestionar ante la Contraloría General de la República información precisa sobre el origen de los descuentos, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial.

El profesor Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, denunció que las sanciones y descuentos continúan incluso contra docentes que no participaron en la huelga iniciada el 23 de abril. “Se le está descontando inclusive a los que no salieron a la huelga”, aseguró, calificando la medida como “inadmisible” y una forma de amedrentamiento.

Montero recordó que la huelga fue una acción legal que movilizó a más de 35 mil docentes en todo el país para exigir la derogación de la Ley 462. Además, reclamó la reincorporación de más de 290 docentes que siguen separados o con procesos abiertos, y señaló que muchos de sus puestos han sido ocupados por sustitutos designados por el Meduca, lo que calificó como persecución laboral.

“Si entramos el 11 de julio, ¿por qué el 14 de julio siguieron descontando?”, cuestionó Montero, quien pidió a la ministra intervenir directamente ante la Contraloría para detener los descuentos y cumplir los acuerdos firmados.

Los docentes se concentraron a las afueras del Meduca bajo una pertinaz lluvia, con paraguas en mano, para expresar su descontento y entregar una carta con sus diferentes solicitudes, que incluyen la revisión de las sanciones, la restitución de los puestos y garantías de que no se aplicarán descuentos indebidos a los que no participaron en la huelga.

La protesta de este jueves refleja la preocupación del sector educativo por la falta de respuesta oficial a sus reclamos y la necesidad de que el Gobierno cumpla con los acuerdos previamente establecidos, evitando afectar a docentes que actuaron dentro del marco legal y defendiendo el derecho a la protesta pacífica.