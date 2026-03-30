Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas

En la Catedral Basílica Santa María la Antigua y en la Iglesia de la Merced se llevaron a cabo misas en diferentes horarios, además de procesiones.
En horas de la tarde se desarrolló la Procesión de los Niños.
La procesión inició en la Iglesia de la Merced y culminó en la Iglesia Catedral.
Este domingo se dio la tradicional bendición de las palmas y se recordó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
El Lunes Santo, 30 de marzo, habrá misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., además de la Hora Santa a las 4:00 p.m. El Martes Santo, 31 de marzo, se repetirá el mismo horario de misas y se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 a.m., con inicio en Santo Domingo de Guzmán y recorrido hacia la Catedral. En horas de la noche se oficiará la misa de la Hermandad Cristo de la Buena Muerte a las 6:00 p.m., seguida de la procesión a las 7:00 p.m.
Este Domingo de Ramos, miles de personas participaron de las actividades religiosas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Videos: Anel Asprilla pic.twitter.com/9HZLiEn6EA