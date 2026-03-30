Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Semana Santa

    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas

    Henry Cárdenas P.
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Procesión del Domingo de Ramos. LP/Anel Asprilla

    Este Domingo de Ramos, miles de personas participaron de las actividades religiosas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

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    En la Catedral Basílica Santa María la Antigua y en la Iglesia de la Merced se llevaron a cabo misas en diferentes horarios, además de procesiones.

    En horas de la tarde se desarrolló la Procesión de los Niños.

    La procesión inició en la Iglesia de la Merced y culminó en la Iglesia Catedral.

    Este domingo se dio la tradicional bendición de las palmas y se recordó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Procesión de Domingo de Ramos en el Casco Antiguo, en la ciudad de Panamá. Con el inicio de la Semana Santa, miles de personas participan de las actividades religiosas en este lugar. LP/Anel Asprilla
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas
    Domingo de Ramos en el Casco Antiguo: bendición de las palmas

    El Lunes Santo, 30 de marzo, habrá misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., además de la Hora Santa a las 4:00 p.m. El Martes Santo, 31 de marzo, se repetirá el mismo horario de misas y se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 a.m., con inicio en Santo Domingo de Guzmán y recorrido hacia la Catedral. En horas de la noche se oficiará la misa de la Hermandad Cristo de la Buena Muerte a las 6:00 p.m., seguida de la procesión a las 7:00 p.m.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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