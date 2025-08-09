Panamá, 09 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    JUBILACIÓN

    ¿Dónde estarán desplegados los orientadores que guiarán a la población sobre ‘Mi Retiro Seguro’?

    José González Pinilla
    Mi retiro seguro.

    A partir del lunes 11 de agosto de 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) desplegará orientadores en distintas agencias administrativas del país para asistir a los asegurados en el uso de la nueva herramienta digital Mi Retiro Seguro.

    Nueva herramienta de la CSS permite calcular tu pensión en un clic

    La Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, encargada del proyecto, capacitó a colaboradores que atenderán en las agencias de cobros del área metropolitana y en las principales sucursales del interior.

    Los orientadores brindarán atención personalizada para guiar a los usuarios en el manejo de la plataforma, disponible dentro de Mi Caja Digital.

    Con esta herramienta, los asegurados pueden verificar sus años cotizados, simular el monto de su futura pensión, revisar su historial laboral y reportar inconsistencias, como salarios no registrados, lo que “busca reforzar la transparencia y agilizar la gestión de prestaciones económicas”, informó la institución.

    Además, la CSS habilitó el correo electrónico institucional miretiroseguro@css.gob.pa para resolver consultas adicionales.

    José González Pinilla

    Editor


