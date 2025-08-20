Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 21 de agosto se realizarán agroferias en distintas provincias del país.

En la provincia de Veraguas, las agroferias se desarrollarán en la Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas, y en la cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Carlos Santana, distrito de Santiago.

En Darién, la actividad tendrá lugar en el Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Mientras que en la provincia de Panamá, la feria se llevará a cabo en la cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Otras sedes confirmadas son:

Chiriquí: Cancha Comunal de Manaca (Barú) y cancha comunal de Cuesta de Piedra (Tierras Altas).

Panamá Oeste: Casa local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos: Cancha comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Las agroferias empezarán a las 8:00 a.m. y los organizadores recomiendan a los asistentes llevar su cédula y una bolsa reutilizable para facilitar las compras.