Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Instituto de Mercadeo Agropecuario

    Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes

    Getzalette Reyes
    Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes
    Agroferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) efectuada en la Junta Comunal Mateo Iturralde en San Miguelito. LP Alexander Arosemena

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 21 de agosto se realizarán agroferias en distintas provincias del país.

    En la provincia de Veraguas, las agroferias se desarrollarán en la Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas, y en la cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Carlos Santana, distrito de Santiago.

    En Darién, la actividad tendrá lugar en el Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

    Mientras que en la provincia de Panamá, la feria se llevará a cabo en la cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

    Otras sedes confirmadas son:

    • Chiriquí: Cancha Comunal de Manaca (Barú) y cancha comunal de Cuesta de Piedra (Tierras Altas).

    • Panamá Oeste: Casa local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

    • Los Santos: Cancha comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

    Las agroferias empezarán a las 8:00 a.m. y los organizadores recomiendan a los asistentes llevar su cédula y una bolsa reutilizable para facilitar las compras.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más