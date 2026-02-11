¿Dónde pagan el PASE-U este 11 de febrero?

El Ifarhu informó que el pago del PASE-U será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en Colón, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, donde los operativos se extenderán hasta el 14 de febrero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este miércoles 11 de febrero con el cronograma correspondiente al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), beneficiando a estudiantes de Colón, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé.

De acuerdo con la entidad, los operativos de pago abarcan tanto zonas de difícil acceso como áreas urbanas con alta densidad poblacional, con el objetivo de garantizar que los acudientes puedan retirar los cheques dentro del calendario establecido.

El Ifarhu informó que en las provincias y áreas de difícil acceso el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes acudir puntualmente y portar la documentación requerida del estudiante.

Provincia de Colón: distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte.

Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

En la comarca Ngäbe Buglé, los pagos se extenderán durante varios días debido a las condiciones geográficas y logísticas del área.

Distrito de Kankintú: corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.



Distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó y Santa Catalina o Bledeschia:



El Ifarhu exhortó a los acudientes a verificar previamente en los centros escolares la mesa de pago correspondiente para evitar contratiempos durante el retiro del beneficio.