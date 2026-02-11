Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    ¿Dónde pagan el PASE-U este 11 de febrero?

    El Ifarhu informó que el pago del PASE-U será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en Colón, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, donde los operativos se extenderán hasta el 14 de febrero.

    Aleida Samaniego C.
    ¿Dónde pagan el PASE-U este 11 de febrero?
    El Ifarhu realiza el tercer pago del PASE-U. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este miércoles 11 de febrero con el cronograma correspondiente al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), beneficiando a estudiantes de Colón, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé.

    De acuerdo con la entidad, los operativos de pago abarcan tanto zonas de difícil acceso como áreas urbanas con alta densidad poblacional, con el objetivo de garantizar que los acudientes puedan retirar los cheques dentro del calendario establecido.

    El Ifarhu informó que en las provincias y áreas de difícil acceso el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes acudir puntualmente y portar la documentación requerida del estudiante.

    • Provincia de Colón: distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte.

    • Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

    En la comarca Ngäbe Buglé, los pagos se extenderán durante varios días debido a las condiciones geográficas y logísticas del área.

    • Distrito de Kankintú: corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.

    • Distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó y Santa Catalina o Bledeschia:

    El Ifarhu exhortó a los acudientes a verificar previamente en los centros escolares la mesa de pago correspondiente para evitar contratiempos durante el retiro del beneficio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más