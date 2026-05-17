Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Ambiente

    ¿Dónde reciclar en Panamá?

    Alis Fernández
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Salvador Salas estiba botellas llenas de plástico reciclable, en ciudad de Panamá. EFE

    Botellas vacías, cajas de cartón y envases de vidrio suelen acumularse en muchos hogares panameños con la esperanza de ser reciclados. Sin embargo, en un país donde todavía no existe un sistema integral de gestión de residuos, encontrar un lugar para entregarlos puede convertirse en parte del problema.

    Aun así, Panamá cuenta con algunos centros de acopio y puntos de reciclaje permanentes que reciben materiales valorizables y permiten que parte de esos desechos no termine mezclada con la basura común.

    Algunos de los centros de acopio de diferentes materiales son los siguientes:

    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Panamá. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Panamá Oeste. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Colón. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Coclé. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Herrera. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Los Santos. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Herrera. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Chiriquí. Fuente: Sitio web Reciclando.
    ¿Dónde reciclar en Panamá?
    Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Bocas del Toro. Fuente: Sitio web Reciclando.

    Para conocer más información sobre otros centros de acopio se puede visitar el sitio web Reciclando.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

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