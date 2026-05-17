¿Dónde reciclar en Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Botellas vacías, cajas de cartón y envases de vidrio suelen acumularse en muchos hogares panameños con la esperanza de ser reciclados. Sin embargo, en un país donde todavía no existe un sistema integral de gestión de residuos, encontrar un lugar para entregarlos puede convertirse en parte del problema.

Aun así, Panamá cuenta con algunos centros de acopio y puntos de reciclaje permanentes que reciben materiales valorizables y permiten que parte de esos desechos no termine mezclada con la basura común.

Algunos de los centros de acopio de diferentes materiales son los siguientes:

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Panamá. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Panamá Oeste. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Colón. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Coclé. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Herrera. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Los Santos. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Herrera. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Chiriquí. Fuente: Sitio web Reciclando.

Algunos de los centros de acopio de reciclaje de Bocas del Toro. Fuente: Sitio web Reciclando.

Para conocer más información sobre otros centros de acopio se puede visitar el sitio web Reciclando.