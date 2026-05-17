¿Dónde reciclar en Panamá?

Botellas vacías, cajas de cartón y envases de vidrio suelen acumularse en muchos hogares panameños con la esperanza de ser reciclados. Sin embargo, en un país donde todavía no existe un sistema integral de gestión de residuos, encontrar un lugar para entregarlos puede convertirse en parte del problema.
Aun así, Panamá cuenta con algunos centros de acopio y puntos de reciclaje permanentes que reciben materiales valorizables y permiten que parte de esos desechos no termine mezclada con la basura común.
Algunos de los centros de acopio de diferentes materiales son los siguientes:
Para conocer más información sobre otros centros de acopio se puede visitar el sitio web Reciclando.