Dos accidentes de tránsito dejan un muerto y varios heridos en la ciudad de Panamá

Dos accidentes de tránsito se registraron a tempranas horas de la mañana de este jueves 5 de febrero, en la ciudad de Panamá, dejando como resultado una víctima fatal y varias personas heridas, algunas de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios.

Según reportes de la Policía de Tránsito, en el sector de 24 de Diciembre, en Panamá Este, un autobús alimentador tipo coaster se volcó sobre la vía con pasajeros a bordo, lo que provocó la muerte de una mujer y dejó más de 10 personas heridas, entre ellas un hombre que perdió un brazo. Al lugar del accidente acudieron peritos del Ministerio Público.

#CamisasRojas @BCBRP de la Estación Tocumen, atiende siniestro de transito (vuelco) en la 24 de Diciembre, cerca al antiguo MADECA.



Heridos son atendidos por paramedicos del @SUME911 pic.twitter.com/WB6BTaY1S3 — Emergencias Panamá (@SOS_PTY) February 5, 2026

En otro hecho, ocurrido en la vía Ricardo J. Alfaro, cerca de la entrada de El Bosque, frente a una estación de combustible y en dirección hacia San Miguelito, un vehículo doble cabina de color blanco colisionó frontalmente contra dos postes y varios muros Jersey ubicados en la isleta central; una de las estructuras afectadas contaba con una cámara de seguridad.

En este caso, tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, quien fue trasladada de inmediato al Hospital San Miguel Arcángel.

Tan solo el pasado fin de semana se reportaron varios accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de seis víctimas mortales, en medio de una tendencia que comienza a preocupar a las autoridades.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, señaló que recientemente sostuvo una reunión con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) ante la creciente preocupación por las cifras. “La semana pasada se registraron ocho víctimas fatales por accidentes de tránsito, y este lunes el saldo fue de seis fallecidos”, indicó.

Entre las principales causas de los siniestros viales se encuentran los atropellos, que representan cerca del 70%, además del exceso de velocidad y la imprudencia al volante, destacó Henríquez.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) correspondiente a 2025, Panamá ha experimentado un aumento tanto en los accidentes como en las muertes por hechos viales.

Según cifras preliminares del INEC, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 47,107 accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 6.1 %, equivalente a 2,698 eventos más en comparación con el mismo período de 2024. Durante ese lapso del año anterior se contabilizaron 319 fallecimientos por accidentes de tránsito.

Ante este panorama, el director de la ATTT enfatizó la necesidad de reforzar la educación vial y promover la responsabilidad tanto de conductores como de peatones para revertir esta tendencia.

El funcionario instó a la población a acatar las normas de tránsito, utilizar los pasos peatonales y conducir a una velocidad prudente, especialmente tomando en cuenta que las lluvias continúan en el país. Señaló que, por ello, los sistemas de seguridad activa de los vehículos —como frenos y luces— deben mantenerse en óptimas condiciones para reducir riesgos.

“El llamado es claro: independientemente de que seamos peatones o conductores, todos debemos cumplir con las normas. Cruzar la vía únicamente por los lugares destinados para ello y ajustar la velocidad a las condiciones climáticas son acciones que salvan vidas”, subrayó.