Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACTO PÚBLICO

    Dos empresas compiten por contrato de $2.6 millones para rehabilitar piscinas municipales

    José González Pinilla
    Dos empresas compiten por contrato de $2.6 millones para rehabilitar piscinas municipales
    La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

    Dos empresas presentaron ofertas en el acto de licitación pública realizado por la Alcaldía de Panamá para la rehabilitación de cuatro piscinas ubicadas en el centro de la ciudad, proyecto valorado en $2.6 millones.

    +info

    Suspenden licitación para rehabilitar cuatro piscinas en la capitalCuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millonesArranca plan de mantenimiento de piscinas municipales

    Se trata del Consorcio Nexus, que ofertó $2.3 millones, y del Consorcio Construcciones Autónomas AB Corp., que propuso $2.4 millones.

    Una comisión evaluadora será la encargada de revisar las propuestas y determinar si las empresas cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

    El proyecto contempla la remodelación de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

    De acuerdo con el municipio, muchas instalaciones deportivas y recreativas “no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo durante años, por lo que es indispensable adecuarlas para su funcionamiento”.

    Actualmente, una de estas piscinas se encuentra clausurada. La Alcaldía señaló que los principales beneficiarios serán adultos mayores, niños, atletas y deportistas de los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

    Las obras incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoras en las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más