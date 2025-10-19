Dos empresas compiten por contrato de $2.6 millones para rehabilitar piscinas municipales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos empresas presentaron ofertas en el acto de licitación pública realizado por la Alcaldía de Panamá para la rehabilitación de cuatro piscinas ubicadas en el centro de la ciudad, proyecto valorado en $2.6 millones.

Se trata del Consorcio Nexus, que ofertó $2.3 millones, y del Consorcio Construcciones Autónomas AB Corp., que propuso $2.4 millones.

Una comisión evaluadora será la encargada de revisar las propuestas y determinar si las empresas cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

El proyecto contempla la remodelación de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

De acuerdo con el municipio, muchas instalaciones deportivas y recreativas “no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo durante años, por lo que es indispensable adecuarlas para su funcionamiento”.

Actualmente, una de estas piscinas se encuentra clausurada. La Alcaldía señaló que los principales beneficiarios serán adultos mayores, niños, atletas y deportistas de los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

Las obras incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoras en las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.