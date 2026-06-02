Dos empresas compiten por el contrato de $268.5 millones para las laptops del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca intenta por cuarta vez adjudicar la compra de 531,250 computadoras portátiles por $268.5 millones. Dos empresas presentaron ofertas por encima del precio de referencia.

El Ministerio de Educación (Meduca) intenta, por cuarta vez, adjudicar el contrato para la compra de 531,250 computadoras portátiles destinadas a estudiantes del sistema oficial. La licitación, cuyo precio de referencia es de $268,520,312.50, recibió propuestas de dos empresas interesadas en competir por el proyecto.

De acuerdo con el portal Panamá Compra, las ofertas fueron presentadas por el Consorcio Positivo Panamá, integrado por la empresa brasileña Positivo Tecnología, S.A., y la ecuatoriana Crounal, S.A., así como por Cable & Wireless Panamá.

En paralelo, el Meduca ya adjudicó en mayo pasado el renglón correspondiente a licencias M365 A3 a la empresa GBM de Panamá, S.A., por un monto de $4,445,700.00.

En la apertura de propuestas, el Consorcio Positivo Panamá ofertó $283,554,687.50, mientras que Cable & Wireless Panamá presentó una propuesta por $292,445,312.50.

Ambas ofertas superan el precio de referencia fijado por la entidad. La propuesta del Consorcio Positivo Panamá excede el monto oficial en más de $15 millones, mientras que la de Cable & Wireless Panamá lo supera en cerca de $24 millones.

No obstante, ambas se mantienen por debajo del límite de onerosidad establecido en el pliego de cargos, que fija en $295.3 millones el monto máximo admisible antes de que una propuesta sea considerada onerosa, equivalente a un 10% por encima del precio de referencia.

La actual licitación representa el cuarto intento del Meduca por concretar la adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes del sistema oficial.

En el proceso anterior, Cable & Wireless Panamá, también conocida comercialmente como +Móvil, presentó una propuesta considerada onerosa al superar en más de un 10% el precio de referencia establecido. En aquella ocasión, la oferta ascendió a $378,297,812.50.

Estudio cuestiona efectividad de laptops

La nueva convocatoria se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de los programas de distribución masiva de computadoras en el sistema educativo. Un reciente estudio titulado El Espejismo Tecnológico, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), advierte que este tipo de iniciativas no necesariamente se traducen en mejoras del aprendizaje.

El informe, basado en la revisión de más de 150 investigaciones internacionales, concluye que la entrega de computadoras portátiles, por sí sola, ha mostrado efectos mínimos o estadísticamente insignificantes en el rendimiento académico de los estudiantes en áreas como matemáticas, lectura y ciencias.

Los autores sostienen que el principal desafío no es el acceso a la tecnología, sino la forma en que esta se integra al proceso educativo. En ese sentido, recomiendan acompañar estas inversiones con estrategias pedagógicas, capacitación docente y mecanismos de evaluación que permitan medir su impacto real en el aprendizaje.

El proyecto contempla la adquisición de 531,250 computadoras portátiles. El precio unitario de referencia fue fijado en $472.38, más $33.07 en concepto de Itbms, para un total de $505.45 por equipo, monto que, según el Meduca, se ajusta al presupuesto global previsto para la contratación.

El pliego de cargos también establece un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato para la compra de memorias y discos. El resto será cancelado mediante pagos parciales, conforme se reciban y acepten las entregas correspondientes.

Una vez adjudicado, el contrato tendrá una vigencia total de 2,036 días calendario. Este periodo incluye las entregas de los equipos, 1,826 días de garantía y soporte técnico, así como el tiempo requerido para la liquidación contractual.

Según el cronograma de ejecución, la distribución de las computadoras se extenderá entre 2026 y 2029. La primera fase contempla la entrega de 325,000 equipos durante 2026, en un plazo de 150 días calendario contados a partir de la orden de proceder.

El primer lote, compuesto por 40,000 computadoras portátiles, deberá ser entregado dentro de los primeros 90 días, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos.

Mientras avanza el proceso de contratación, persiste el debate sobre la efectividad de estos programas. Con más de $268 millones en juego, la discusión ya no se centra únicamente en cuántas computadoras se entregarán, sino en si esta nueva inversión logrará producir mejoras medibles en la calidad de la educación panameña.