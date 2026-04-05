Tres fallecidos y más de 5 mil bañistas en playas por Semana Santa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres personas fallecieron en distintos incidentes registrados en el país, en medio de una alta movilización hacia el interior por la Semana Santa 2026, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el informe preliminar, una de las víctimas murió en un accidente de tránsito en David, provincia de Chiriquí, mientras que la otra se registró por presunta inmersión en el río Indio, en Coclé.

La tercera víctima es el ciudadano francés de 70 años, desaparecido tras ingresar al mar en horas de la mañana del sábado 4 de abril, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, específicamente en el área de Santa Catalina y playa El Estero.

El reporte detalla que, hasta la fecha, se han contabilizado 43,099 desplazamientos de personas, así como la presencia de 5,520 bañistas en playas a nivel nacional.

Además, se han realizado 516 acciones de verificación en zonas costeras, donde se mantienen operativos de prevención, vigilancia y rescate acuático.

En materia de salud, el Ministerio de Salud reportó 7,991 atenciones, de las cuales 567 corresponden a traumas. También se contabilizan 30 accidentes vehiculares, seis defunciones en total y 407 traslados hospitalarios.

En el ámbito de seguridad, la Policía Nacional informó la verificación de 579 personas, la inspección de 20 vehículos y 15 comercios, además de una aprehensión.

En tanto, el Servicio Nacional de Fronteras reportó 3,483 verificaciones policiales, 21,749 vehículos controlados, 23,993 personas movilizadas y 10 personas aprehendidas.

El Servicio Nacional de Migración indicó que se han registrado 82,712 entradas al país y 81,130 salidas, mientras que el Servicio Nacional Aeronaval reportó 122 patrullajes marítimos y la verificación de 6,898 personas.

En cuanto a emergencias, el Cuerpo de Bomberos atendió 384 incidentes, entre ellos 72 incendios de masa vegetal y 145 casos relacionados con control de abejas.

Esta nota fue actualizada a las 6:39 p.m., en el titular y el texto, para agregar el deceso de un ciudadano de origen francés que permanecía desaparecido.