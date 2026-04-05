Panamá, 06 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Guardianes

    Tres fallecidos y más de 5 mil bañistas en playas por Semana Santa

    Yasser Yánez García
    Tres fallecidos y más de 5 mil bañistas en playas por Semana Santa
    Imagen ilustrativa

    Tres personas fallecieron en distintos incidentes registrados en el país, en medio de una alta movilización hacia el interior por la Semana Santa 2026, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

    +info

    43 mil vehículos han retornado a la ciudad capital, tras culminar los días de Semana SantaDesaparece turista en Veraguas en medio de fuertes oleajes y colapso de estructuras

    De acuerdo con el informe preliminar, una de las víctimas murió en un accidente de tránsito en David, provincia de Chiriquí, mientras que la otra se registró por presunta inmersión en el río Indio, en Coclé.

    La tercera víctima es el ciudadano francés de 70 años, desaparecido tras ingresar al mar en horas de la mañana del sábado 4 de abril, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, específicamente en el área de Santa Catalina y playa El Estero.

    El reporte detalla que, hasta la fecha, se han contabilizado 43,099 desplazamientos de personas, así como la presencia de 5,520 bañistas en playas a nivel nacional.

    Además, se han realizado 516 acciones de verificación en zonas costeras, donde se mantienen operativos de prevención, vigilancia y rescate acuático.

    En materia de salud, el Ministerio de Salud reportó 7,991 atenciones, de las cuales 567 corresponden a traumas. También se contabilizan 30 accidentes vehiculares, seis defunciones en total y 407 traslados hospitalarios.

    En el ámbito de seguridad, la Policía Nacional informó la verificación de 579 personas, la inspección de 20 vehículos y 15 comercios, además de una aprehensión.

    En tanto, el Servicio Nacional de Fronteras reportó 3,483 verificaciones policiales, 21,749 vehículos controlados, 23,993 personas movilizadas y 10 personas aprehendidas.

    El Servicio Nacional de Migración indicó que se han registrado 82,712 entradas al país y 81,130 salidas, mientras que el Servicio Nacional Aeronaval reportó 122 patrullajes marítimos y la verificación de 6,898 personas.

    En cuanto a emergencias, el Cuerpo de Bomberos atendió 384 incidentes, entre ellos 72 incendios de masa vegetal y 145 casos relacionados con control de abejas.

    Esta nota fue actualizada a las 6:39 p.m., en el titular y el texto, para agregar el deceso de un ciudadano de origen francés que permanecía desaparecido.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • De la crisis a la esperanza: el rescate del marañón panameño en el Arco Seco. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde julio de 2026. Leer más
    • Mides detecta más de 8 mil beneficiarios con autos, taxis y buses en programas sociales. Leer más
    • Decomisan paquetes de droga en dos contenedores con destino a Europa. Leer más
    • El gasoducto del Canal de Panamá: La decisión correcta es la menos riesgosa. Leer más