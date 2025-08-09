Panamá, 09 de agosto del 2025

    Planes de Infraestructura

    Dos proyectos viales importantes para Panamá Oeste incluirán peaje, confirma el MOP

    Yaritza Mojica
    Conductores de Panamá Oeste lidian a diario con el pesado tráfico vehicular. Foto: Elysée Fernández

    Dos proyectos importantes de construcción y ampliación de carreteras, diseñados para aliviar el pesado tráfico vehicular en Panamá Oeste, contemplarán el cobro de peaje, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Se trata del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y la ampliación de la carretera Panamericana, en el tramo que va desde Los Calderones, en La Chorrera, hasta la subida de Loma Campana, en Capira.

    El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la ampliación de este tramo, que forma parte de la continuación del Corredor de las Playas, incluirá una variante hacia Campana y se extenderá hasta Sajalices, pasando de cuatro a seis carriles. Esta nueva vía tendrá garitas de peaje.

    “El tramo de la variante hacia Campana será con peaje. El conductor podrá optar por seguir utilizando la vía actual o tomar la variante con cobro una vez esté finalizada la obra. El peaje solo aplicará en ese segmento”, señaló Andrade.

    El MOP tiene previsto licitar el proyecto a mediados de diciembre. La obra se ejecutará bajo la modalidad de llave en mano, con un costo estimado de 250 millones de dólares y requerirá algunas indemnizaciones. El diseño contempla retornos a desnivel para eliminar giros a la izquierda, y la carretera urbana tiene el ancho suficiente para seis carriles.

    En cuanto al Cuarto Puente sobre el Canal, el ministro confirmó que también tendrá peaje. La estructura, que registra un avance del 23.73 %, será administrada por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) una vez finalizada, tal como ocurre con los corredores.

    Dos proyectos viales importantes para Panamá Oeste incluirán peaje, confirma el MOP
    Avance de los trabajos en el sector este del proyecto Cuarto Puente que se ubica en La Boca. Foto: Elysée Fernández

    El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, también se refirió al tema en su momento e indicó que el alto costo de construcción y mantenimiento de esta megaobra hace necesario implementar un peaje para garantizar su viabilidad financiera.

    La construcción del Cuarto Puente representa una inversión total de 2,047 millones de dólares.

    Por el momento, el MOP no ha definido las tarifas para ninguno de los dos proyectos y será el Estado quien las determine en su momento.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


