Dos trabajadoras de aseo de la AAUD fueron atropelladas por un ‘diablo verde’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos colaboradoras de barrido de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) resultaron atropelladas por un vehículo de transporte colectivo, conocido como “diablo verde”, mientras realizaban labores de limpieza en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información de la AAUD, ambas trabajadoras de la cuadrilla de barrido, conocidas como “Damas del Barrido” o “hormiguitas”, fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención especializada, mientras la entidad da seguimiento a su evolución.

Se conoció que una de las víctimas fue trasladada al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, mientras que la otra fue llevada al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ubicado en la Transístmica, donde se mantiene en estado delicado.

La AAUD informó que el conductor del vehículo involucrado ya fue identificado y que el caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Según reportes preliminares, el accidente ocurrió mientras las colaboradoras cumplían su jornada laboral en la vía pública, cuando fueron impactadas por el transporte colectivo. El hecho también quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

La AAUD expresa solidaridad con las trabajadoras

Tras el incidente, la Autoridad de Aseo expresó su solidaridad con las colaboradoras afectadas y aseguró que está brindando acompañamiento a ellas y a sus familias.

“La institución se encuentra brindando todo el acompañamiento necesario a nuestras colaboradoras y a sus familias en este momento tan difícil”, indicó la entidad en un comunicado.

Además, reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución de las trabajadoras mientras reciben atención médica.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a los conductores, para que extremen las medidas de precaución al transitar por las vías donde el personal de limpieza realiza sus labores.

“Exigimos respeto por la vida de quienes se desempeñan en las vías para mantener la limpieza de nuestra ciudad. Pedimos a los conductores respetar los límites de velocidad y ceder el paso a los peatones, particularmente en las zonas de cruce peatonal y en los lugares donde nuestro personal realiza labores de limpieza”, señaló la entidad.

Las “Damas del Barrido” forman parte del personal operativo de la AAUD encargado de mantener limpias las calles, avenidas y espacios públicos de la capital. Durante operativos especiales —como los carnavales o grandes eventos— decenas de estos trabajadores se despliegan para recolectar desechos y mantener las áreas en condiciones adecuadas.

Ante lo ocurrido, la AAUD reiteró que la seguridad de sus trabajadores es una prioridad y subrayó la importancia de la responsabilidad vial para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de quienes realizan labores en las calles.