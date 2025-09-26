Panamá, 26 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RECONOCIMIENTO

    Dra. Marta Illueca, científica y médica panameña, será reconocida por la Asociación Americana de Pediatría

    Yaritza Mojica
    Dra. Marta Illueca, científica y médica panameña, será reconocida por la Asociación Americana de Pediatría
    Doctora Marta Illueca, investigadora clínica. Imagen de Telemetro en Flor Mizrachi Pregunta.

    La Dra. Marta Illueca, destacada científica, docente y teóloga panameña, será reconocida este domingo 28 de septiembre en Denver, Colorado, Estados Unidos, como invitada especial en un panel de especialistas durante la Conferencia y Exposición Nacional 2025 de la Academia Americana de Pediatría (AAP 2025).

    Egresada de la Universidad de Panamá en 1984 con el índice académico más alto de su promoción, Illueca ha dedicado su carrera a la enseñanza ad honorem en la misma institución que la formó.

    Durante la pandemia, su voz fue protagonista al guiar a las autoridades y a la población, siempre respaldada por evidencia científica.

    Hija del expresidente de Panamá Jorge E. Illueca y de Luzmila Arosemena de Illueca, pionera en la elevación de la Enfermería a nivel universitario, la Dra. Illueca lleva el nombre del país más allá de sus fronteras, vinculando ciencia, medicina y fe.

    En el encuentro de la AAP, la profesional participará en el programa “Estrategias Integrales para una Carrera Pediátrica Exitosa y Productiva”, que reúne a destacados especialistas en Medicina y Salud Integral.

    Este reconocimiento público subraya su compromiso con la pediatría, la investigación científica y la protección de la salud infantil.

    Además de su labor científica, Illueca ha desarrollado investigaciones sobre espiritualidad y salud mental, destacando por integrar la colaboración entre teólogos, académicos y psicólogos clínicos.

    Su reciente estudio, “El modelo de la Iglesia y la academia: un nuevo paradigma para la investigación en espiritualidad y salud mental”, promueve un enfoque integral que combina rigor científico con atención espiritual al paciente.

    La Dra. Illueca también formó parte del destacado equipo de columnistas de La Prensa, escribiendo artículos de salud relacionados con el COVID-19, gripe aviar, la importancia de las vacunas, el uso medicinal de la marihuana, entre otros escritos de gran relevancia.

    Este reconocimiento internacional refleja la trayectoria de la Dra. Illueca como profesional comprometida con la infancia, la ciencia y la humanidad, un legado que continúa inspirando a Panamá y al mundo.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más