Dra. Marta Illueca, científica y médica panameña, será reconocida por la Asociación Americana de Pediatría

La Dra. Marta Illueca, destacada científica, docente y teóloga panameña, será reconocida este domingo 28 de septiembre en Denver, Colorado, Estados Unidos, como invitada especial en un panel de especialistas durante la Conferencia y Exposición Nacional 2025 de la Academia Americana de Pediatría (AAP 2025).

Egresada de la Universidad de Panamá en 1984 con el índice académico más alto de su promoción, Illueca ha dedicado su carrera a la enseñanza ad honorem en la misma institución que la formó.

Durante la pandemia, su voz fue protagonista al guiar a las autoridades y a la población, siempre respaldada por evidencia científica.

Hija del expresidente de Panamá Jorge E. Illueca y de Luzmila Arosemena de Illueca, pionera en la elevación de la Enfermería a nivel universitario, la Dra. Illueca lleva el nombre del país más allá de sus fronteras, vinculando ciencia, medicina y fe.

En el encuentro de la AAP, la profesional participará en el programa “Estrategias Integrales para una Carrera Pediátrica Exitosa y Productiva”, que reúne a destacados especialistas en Medicina y Salud Integral.

Este reconocimiento público subraya su compromiso con la pediatría, la investigación científica y la protección de la salud infantil.

Además de su labor científica, Illueca ha desarrollado investigaciones sobre espiritualidad y salud mental, destacando por integrar la colaboración entre teólogos, académicos y psicólogos clínicos.

Su reciente estudio, “El modelo de la Iglesia y la academia: un nuevo paradigma para la investigación en espiritualidad y salud mental”, promueve un enfoque integral que combina rigor científico con atención espiritual al paciente.

La Dra. Illueca también formó parte del destacado equipo de columnistas de La Prensa, escribiendo artículos de salud relacionados con el COVID-19, gripe aviar, la importancia de las vacunas, el uso medicinal de la marihuana, entre otros escritos de gran relevancia.

Este reconocimiento internacional refleja la trayectoria de la Dra. Illueca como profesional comprometida con la infancia, la ciencia y la humanidad, un legado que continúa inspirando a Panamá y al mundo.